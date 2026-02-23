Fall 2025 President’s Honor Roll at Casper College announced
Casper College officials have released the Fall 2025 President’s Honor Roll, recognizing the academic excellence of 493 students during the 2025 fall semester.
Academic Qualification Requirements
The recognition is given to a student taking at least 12 credit hours and receiving a GPA of 3.5 or better.
How Honorees are Listed
Students named to the Casper College President’s Honor Roll are ordered according to their hometowns. Wyoming students are listed first, followed by out-of-state students listed alphabetically by state and then hometown. Finally, international students are listed by home country and hometown.
The state of Wyoming
Aladdin: Natalie Curren.
Alcova: Joshua Adrianos.
Alva: Elizabeth Jordan.
Baggs: Kylie Evans, Kyndel Kisner, and Regina Machuca.
Bar Nunn: Claire Dehony, Christine Deitchler, Kayleigh Deschenes, Michael Gibson, Journey Hildebrand, Matthew Quinn, Jameson Siemens, Desiree Tholl, and Alaina Wright.
Big Piney: Taliesin Downs.
Buffalo: Kade Benton, Sarah Mostek, and James Southerland.
Casper: Vincent Acquistapace, Brooks Adels, Eliphalet Aguilar, Kaylee Aguilar, Connor Alexander, Heather Alley, Brianna Alva, Maria Andreeva, Austin Armacost, Elijah Armstrong, Kalynn Averett, Libby Baker, Dusti Barker, Aelorya Barnett-Grizzell, Avery Bartz, Andrea Bassler, Venus Bateman, Alex Baures, Orion Beadling, Stanley Bean, Chaise Benasky, Ryan Bender, Courtney Bennett, Shannon Bergeron, Kimberly Bjornstad, Wyatt Breuer, McKenzie Brewer, Trinity Brown, Nicole Buchholz, Kylie Bucholz, Wyatt Buhler, Britton Butler, Arthur Carlson, Peyton Carruth, Nakita Casher, Mackenzie Cawley, Dylan Chafee, Madison Chesnut, Kaylee Christensen, Amy Christie, Brooklyn Clabaugh, Brittany Clapp, Jackson Cochran, Allison Colburn, Ashlyn Cooper, Madison Cordova, Jessica Cordova-Lopez, Grace Cornelio, Keilin Coronado, Mayrin Coss, Sariah Cowles, Kayla Crawford, Morgan Cunningham, Kaylie Cuzick, Jessica Daily, Nathan Daviau, Thomas Davidson, Dustin Davis, Ruby Davis-Norton, Nevaeh Day, Lakell Deinhardt, Laura Delano, Abbagail Dickerson, Madison Dickinson, Jarrett Dormer, Hunter Douglas, Shawn Downs, Caleb Eason, Noah Ehrenhart, Layna Eskew, John Estrada de Hoyos Jr, Katherine Evert, Martin Fallenstedt, Jenna Farley, Antonio Fars, Aimee Fleming, Chelby Frandsen, Kolton Frick, Tabatha Funderburk, Tearah Gaines, Jeffery Galles, Zachary Garfield, Jenna Gauger, Aaliyah Gerhart, Jaden Gerken, Makaylah Gier, Stephanie Gonzales, Jodi Goss, Nolan Goulart, Tylar Gray, Brooke Grayson, Liam Greene, Marijane Greenleaf, Hannah Grube, Xyryll Reign Guarin, Cianna Gunn, Mya Hager, Marie Haines, Jonathan Haller, Amanda Hanneman, Junah Harrison, Mercedi Hartgrave, Kimberly Hartsoch, Kaden Havens, Mikiah Haworth, Kyle Haymond, Brianna Hebbert, Micah Hebbert, Caelynne Hebert, Megan Hedges, Emma Henry, Emily Hilde, Caleb Hill, Gentry Hiser, Rylee Hoffard, Emerson Hornecker, Sadie Hough, Maddox Houston, Ashlynn Hudson, Wyatt Hughes, Autumn Hunt, Ahnya Ivie, Terren Jacobsen, Treston Jiminez-Tandal, Bridger Jones, Brooklynn Jones, Ryanne Jones, Romina Juarez, Allison Judkins, Justin Kaufman, Hannah Kerkes, Grace Kiggans, Paityn Kindel, Emma King, Cameron Kirchner, Alicia Konold, Juliet Lainez, Simeon Lambrecht, Leeanne Langmade, Kurstin Larsen, Vy Le, Haylee Leazer, Raegan leDoux, Kira Lester, Lonnie Lieurance, Jeremy Liska, Hannah Lockwood, August Lombard, Samuel Lore, Ashlynn MacPherson, Katelynn Mann, Candelaria Martin, Keri Martin, Natalia Martinez, Jillian Mascarenas, Katie Mason, Rachel McEowen-Kolker, Abigail McLean, Ryann McLimore, Bella McManus, Rebecca Mellendorf, Logun Michenzi-baker, Dyllan Mickelson, Janessa Miramontes, Trinity Morbeto, Ashley Morgan, Jessica Morrish, Ethan Morrison, Aidan Murphy, Nicholaus Nations, Julie Neal, Bella Neeland, Savanna Nelson, Hazel Neubauer, Tamara Newport, Julia Nielsen, Preston O’Brien, Kayla Oliver, Jacob Ormseth, Makiah Osborne, Shani Osorio-Alcala, Valentino Palato, Ethan Palmer, Steven Parker, Charlie Patmore, Katherine Pavloff, Kadin Paxton, Faith Pedersen, Emma Pehringer, Anja Perry, Isabelle Peters, Angeline Peterson, Samson Peterson, Brauktin Pexton, Jessica Phillips, Torena Pike, Morgan Poirier, Emma Pope, Emily Popilek, Sean Quan, Blanca Quezada Sierra, Magaly Quintana -Palma, Carlos Ramirez, Elise Ramsey, Misty Ramsey, Ashley Ray, Cody Reed, Jocelyn Reed, Caleb Reekers, Chloe Reyes, Aurelius Rizzi, Jason Robberson, Dani Robbins, Hattie Robbins, Colton Rogers, Ashton Rosburg, Brianne Rosenfeld, Sydney Ross, Kaylie Ruiz, Elsie Sale, Quincie Sale, Alizae Salinas, Brittany Sanchez, Olivia Sausedo, TyRea Schaan, Austin Schaff, Emily Schmidt, Ronnie Schow, Carrie Schubert, Aniya Scott, Lindsey Scott, Elle Shaw, Dean Shearer, Levi Shupick, Madeleine Siebert, Emmalea Slagle, Amberlin Smith, Ayana Smith, Madysen Smith, Zackary Sparby, Sophia Speirs, Collin Stafford, Samantha Steinfeld, Alana Stewart, Katelyn Stirewalt, Laynie Stone, Paige Suess, Ashley Szewczyk, Dezirea Tatro, Ashton Taylor, Grant Taylor, Madison Tennant, Aiden Thew, Linsey Thomason, Timothy Thompson, Jacob Thornton, Jonathan Togstad, Annette Tolayo, Tays Turnbull, Joseph Tyson, Sydney Van Houten, Camrynn Vance, Rylee VanderVoort, Kenia Varela, Yasmine Vega-Jerding, Estrella Vensor, Sadie Verow, Jackson Voigt, Thomas Walters, Rhyann Warner, Christopher Washburn, Sebastien Weber, Allie Weis, Charis Welch, Aspen Wellborn, Konnor White, Bailey Whittle, Drexol Williams, Stephiane Winburn, and Everett Young.
Cheyenne: Madison Adkins, Rhiannon Leinius, Sonja Logan, Jessica Reed, Caley Semroska, Taylor Stubblefield, and Danyelle Syracuse.
Cody: Jazmin Boswell, Connor McMinn, and Shawn Williams.
Douglas: Maggie Booth, Waylon Boynton, Madyson Courtright, Macey Engle, Samantha Kyle, Cadence Miller, Magdelyn Rasmussen, Sara Saint, Raygen Stetter, Megan Stoltenberg, Lauryn Vollman, and Sarah Welle.
Edgerton: Katherine Arnold.
Elk Mountain: Thomas Wagner.
Evansville: Cassidy Baedke, Maykailia Bock, Allison Boroz, Evan Custer, Shyann Garbutt, Paysen Henderson, Samantha Ohst, Cindy Ortiz, Rylei Samson, and Amelia Wind.
Gillette: Corbin Branscom, Trevor Cheairs, Emily Fox, Peyton Henderson, Elizabeth Kauranen, Josh Klaassen, Elizabeth Lehman, Samantha Lehman, Ruby Martin, and Jarrod Patterson.
Glenrock: Jacie Burley, Jerome Grayson, Jessica Green, Kelci MacMillan, Josie Mares, Virginia Moter, Dixon Pinkerton, Evie Sivage, Kyrie Tiensvold, Tate Wise, and Taylor Yingling.
Green River: Trace Erdmann, Rebecca Grosenick, Mallery Lyon, and Kayla Moss.
Greybull: Elena Campos.
Jackson: Patrick Davis.
Kaycee: Kale Pryor.
Kemmerer: Eryn Ourada.
Lander: Teaghan Chesmore, Kyra Greenamyer, Josselin House, Joshua Nomee, Harlee Ooten, Joshua Viens, and Emma Winn.
Laramie: Rachelle Burgess, Allison Flickinger, Lesley Gunhammer, Chatney Jensen, and Britnie Palmer.
Lingle: Louden Bremer.
Manderson: Jose Jimenez.
Midwest: Eric Childress.
Mills: Milo Aragon, Yulonda Candelario, Kelsey Conner, Reede Coppock, Joslyn Ebert, Sydney Hammond, and Ben Lindquist.
Mountain View: Madison Lupher.
Newcastle: Jerome Lipp and Max McCoy.
Pine Bluffs: Ethan Bomberger.
Pinedale: Mae McGuire, Brooke Noble, and Victoria Ramage.
Powell: Chance Franks and Naomi Kirby.
Ranchester: Allison Arndt.
Rawlins: Rayah Campbell, Ximena Chavez, Danielle Johnston, Olivianna McMahon, Trista Palmer, Lucas Peterson, Lola Philo, Izabella Raymond, Shania Scheel, and Gage Shultz-Dunn.
Riverton: Gabrielle Robinson, Karla Solomon, Hunter Townsend, and Shayla Wiggins.
Rock Springs: Marcella Hall and Michelle Young.
Saratoga: Whitney Bennett.
Sheridan: Leocadia Field, Victoria Graff, Marguerite Hubert, Aspen Malkuch, Emme Mullinax, Irelynn O’Connell, Tyler Ormseth, and Adrienne Sullivan.
Shirley Basin: Hyrum Heward.
Sundance: Jacquelyn Engelhaupt, Alissa Fuhrmann, Curtis Hanzlik, and Jacob Schommer.
Thermopolis: Lance Axtell and Nykomia Whiting.
Upton: Emma Gustaf.
Wheatland: Randi Butler and Oliver Jones.
Worland: Rylee Agar, Lance Birdwell, Amber Power, and Ivey Roberts.
The United States
Arizona
Page: Amayah Chism.
Arkansas
Siloam Springs: Ahnaka Buxton.
California
Pine Valley: Heathir Poteet.
Tulare: Maria Reyes.
Colorado
Aurora: Amaia Jones.
Boulder: Arlo Primozich.
Brighton: Grant Tade.
Colorado Springs: Autumn Armstrong.
Craig: Tate Green.
Denver: Evelyn Freeman.
Eaton: Jack Dirksen.
Fort Collins: Parker Davis and Wade Suckow.
Highlands Ranch: Grant McIntosh.
Julesburg: Taylor Ingram.
Lakewood: Charles George.
Pueblo: Shon West.
Shawnee: Julia Wendel.
Thornton: Trevor Cahoon.
Wellington: Maci York.
Westminister: Makalup Barnes.
Yellow Jacket: Danika Oliver.
Georgia
Lakeland: Amanda Wilson.
Stone Mountain: Emily Vermont Burris.
Idaho
Heyburn: Emma Walton.
Idaho Falls: Addie Christensen, Emma Vollmer.
Iowa
Paullina: Christa Mazur.
Kansas
La Cygne: Mason Mitzner.
Maine
Gray: Una McDuffie.
Minnesota
Bingham Lake: Brooklyn Roll.
Northfield: Ellie Fredrickson.
Missouri
West Plains: Lily Wiedemann.
Montana
Bonner: Leah Nelson.
Ekalaka: Travis Schallenberger.
Great Falls: Kylor Heck.
Nebraska
Gordon: Austin Child.
Harrison: Logan Monroe.
Morrill: Justine Wilkinson.
Omaha: Gabrielle Hern.
New Mexico
Rogers: Cole Kircher.
North Carolina
Franklin: Zoe Ulrich.
Raeford: Hailey Lasley.
Ohio
Caldwell: Lane Robinson.
Oregon
Pendleton: Kelli Nelson.
South Dakota
Harrold: Jady Ledoux.
Sturgis: Michaele Yellow.
Tennessee
Franklin: Matthew Alvarez.
Texas
Hughes Springs: Rachel Jester.
Utah
Clinton: Kennedi Henley.
Holladay: Selamawit Binegar.
Kaysville: Breklyn Archibald.
Lapoint: Haedyn Murray.
Layton: Aubrey Hackett.
Providence: Taylor Miller, Morgan Ralphs.
Spanish Fork: McKenna Oldham.
Vineyard: Ava Eudis.
Virginia
Suffolk: Latoya Whitbeck.
Washington
Reardan: Amelia Ray.
International
Albania — Tirana: Emily Tershalla
Australia — Melbourne: Gemma McNamara
Canada — Quebec City, Quebec: Justin Godbout-Garon and Brampton, Ontario: Armaan Sekhon.
France — Lyon: Touhami Bel-Hadj.
Georgia — Tbilisi: Nitsa Sabadashvili
Germany — Thale Ruether
Hungary — Budapest: Panka Halmy, Hort: Csenge Szomszed
Japan — Okayama: Sein Hatamoto; Kanagawa: Kosei Kitamura; Kyoto: Riku Motomura; Tokyo: Roy Nozawa; Saitama: Kaisei Shibata; Aichi: Toa Suzuki and Luna Ueda; and Kasugai: Yugo Takamatsu.
Latvia — Riga: Andina Sudmale
New Zealand — Hamilton: Rylee May
Peru — Lima: Maria Paz
Serbia — Belgrade: Mina Kostic
Spain — Mila James Gabarro, Berta Pages Rus