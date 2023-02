PhotoFest! Regional Wrestling Wrap

Those regional wrestling tournaments wrapped up over the weekend with the State Tournament starting on Thursday with the girls and on Friday for the boys. Here's a quick rundown of those regional tournament champions and some great pics in our gallery below!

4A West:

1. Natrona 246

2. Star Valley 237

3. Kelly Walsh 169

106 lbs. Levi Bryd-Star Valley

113 lbs. Caden Polson-Laramie

120 lbs. Bridger Smith-Star Valley

126 lbs. Tel Perry-Star Valley

132 lbs. Broc Fletcher-Rock Springs

138 lbs. Treyson Davilla-Kelly Walsh

145 lbs. Dakota Ledford-Laramie

152 lbs. Beau Russell-Natrona

160 lbs. Sam Thornhill-Rock Springs

170 lbs. Grant Weiss-Star Valley

182 lbs. Matthew Foster-Rock Springs

195 lbs. Noah Sides-Natrona

220 lbs. Josef Sanchez-Natrona

285 lbs. Spencer Hansen-Natrona

4A East:

1. Sheridan 281

2. Thunder Basin 245

3. Cheyenne East 196

106 lbs. Sammy Sanchez-Cheyenne East

113lbs. Cody Dunham-Sheridan

120 lbs. Darren Provost-Campbell County

126 lbs. Landon Wood-Sheridan

132 lbs. Keegan Rager-Sheridan

145 lbs. Liam Fox-Cheyenne East

152 lbs. Dane Steel-Sheridan

160 lbs. Kelten Crow-Sheridan

170 lbs. Terran Grooms-Sheridan

182 lbs. Colson Coon-Sheridan

195 lbs. Cort Catlin-Thunder Basin

220 lbs. Keagan Bartlett-Cheyenne Central

285 lbs. Lane Catlin-Thunder Basin

3A West:

1. Green River 233.5

2. Evanston 203

3. Cody 194

106 lbs. Lucas Todd-Green River

113 lbs. Ty Peterson-Cody

120 lbs. Axel Mackinnon-Green River

126 lbs. Ryker Mele-Green River

132 lbs. Jake Hammer-Pinedale

138 lbs. Kale Knezovich-Green River

145 lbs. Thomas Dalton-Green River

152 lbs. Jackson Wood-Cody

160 lbs. Brady Roberts-Evanston

170 lbs. Morgan Hatch-Lyman

182 lbs. Grayson Beaudrie-Cody

195 lbs. Jimmy Dees-Powell

220 lbs. Stetson Davis-Powell

285 lbs. Cody Cunningham-Lander

3A East:

1. Douglas 191

2. Worland 182.5

3. Rawlins 173

106 lbs. Haven Vrana-Newcastle/Upton

113 lbs. Adrian Trujillo-Rawlins

120 lbs. Jackson East-Newcastle/Upton

126 lbs. Zachary Covolo-Rawlins

132 lbs. Brayden Torstenbo-Rawlins

138 lbs. Luke Ewing-Douglas

145 lbs. Ross Goncalves-Worland

152 lbs. Christian Johnson-Douglas

160 lbs. Lane Ewing-Douglas

170 lbs. Jacob Prell-Newcastle-Upton

182 lbs. Josh Smith-Rawlins

195 lbs. Carter Archuleta-Douglas

220 lbs. Cale Haws-Burns/Pine Bluffs

285 lbs. Kenai Bergquist-Douglas

2A West:

1. Kemmerer 193.5

2. Big Piney 153.5

3. Thermopolis 146

106 lbs. Landon Rhyne-Wind River

113 lbs. Dominic Sanchez-Big Piney

120 lbs. Loomis Alexander-Greybull Riverside

126 lbs. Roany Proffit-Kemmerer

132 lbs. Karl Haslem-Kemmerer

138 lbs. Will Spann-Lovell

145 lbs. Micah Petersen-Cokeville

152 lbs. Riggen Walker-Kemmerer

160 lbs. Roedy Farrell-Thermopolis

170 lbs. Wyatt Trembly-Dubois

182 lbs. Pehton Truempler-Shoshoni

195 lbs. Landon Walker-Cokeville

220 lbs. Zane Collins-Lovell

285 lbs. James Love-Lovell

2A East:

1. Moorcroft 224

2. LFL/Southeast 140

3. Saratoga 106

106 lbs. Dayne Humes-Moorcroft

113 lbs. Josiah Stockwell-Saratoga

120 lbs. Nathan Fish-Lusk

126 lbs. Wyatt Sylvester-LFL/Southeast

132 lbs. Colton Coffman-Lusk

138 lbs. Kaleb Brothwell-LFL/Southeast

145 lbs. Louden Bremer-LFL/Southeast

152 lbs. Chris Boardman-Moorcroft

160 lbs. Braizyn Humpal-Moorcroft

170 lbs. AJ Moline-Tongue River

182 lbs. Dayton Matthews-Glenrock

195 lbs. Quade Jordan-Saratoga

220 lbs. Oliver Gorsuch-Moorcroft

285 lbs. Christian Reilly-Hulett

Get our free mobile app

2023 Wrestling Regional Tournaments 2023 Wrestling Regional Tournaments