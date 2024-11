NCSD announces First Quarter Honor Roll for high schools, middle schools

CASPER, Wyo. — On Thursday, the Natrona County School District released the names of students who made up the First Quarter Honor Roll for the 2024–25 school year.

Casper Classical Academy

Principal’s (4.0)

Eighth: Colton Asay, Eleanor Atkins, Cameron Cohagan, Abigail Gear, Colter Goodrich, Grace Hallock, Kayce Hebert, JoHanna Hicks, Areli Hurtado, Carson Keeler, Ethan Kountz, Everley Kropatsch, Garrett Middleton, Kaden Salas, Caydence Tiltrum, Rylee Tromble, Nicholas Veauthier, Darrell Watson, Tenleigh Wheeler, Paige Worley Seventh: Leighlia Amador, Kellen Bonnett, Kennedy Fausset, Makayla Fleck, Kassidy Malson, Londyn Scarbrough, Alexander Schutt, Tarver Tharp, Kylie Turley, Asher Wallace, Colton Wyman Sixth: Sawyer Alvey, Alexis Anderson, Harper Asmus, Richard Atkins, McKaley Brechtel, Braelyn Cohagan, Lily Colleran, Corlan Elrod, Keerik Farley, Eviana Grigg, Matthew Guevara-Marcelin, Hunter Halstead, Phinlynn Henderson, Mya Henrie, Taylor Jeske, Emi Kadlick, Tiago La Torre Hebbert, Iosefa Mailo, Kaeda Miller, Ariah Moline, Claire Parks, Amelia Patterson, Kamryn Rude, Paisley Schwarzrock, Izabel Seevers, Sydney Tanner, Sydney Thorne, Brooklyn Vazquez, Sadie Wendling

First (3.5 – 3.99)

Eighth: Alyssa Christensen-Thoren, Samuel Elder, Elliot Grussendorf, Gregory Harris, Joshua James, Gabriel Johnson, Flora Kolker, Heidi Lee, Troy Owens, Cristell Ponce de leon Gutierrez, Lakota Quinn, Carson Schultz, Dylynn Seevers, James Sinon, Kathryn Thorne, Tanner Tromble, Maeve Walters, Ethen Wheeler Seventh: Ariel Boahene, Grace Buckner, Caj-Aage Chamberlain, Nicholas Deal, Paisley DeSanti-Gonzales, Serenity DuVall, Zoe Fitzpatrick, Angel Galicia, Jacob Garnier, Elizabeth Gottsch, Gunnar Johansson, Marchaesa Knoepfle, Joselyn Ledesma, Emelia Leimback, Temprance Lewallen, Dakota Markisich, Kaleesi Matthes, Chloe McEwan, Hazen Melin, Lillian Moss, Mason Muzyka, Damien Ortega Chavez, Briley Pogroszewski, Genevieve Pulsipher, Kaelib Ramirez, Kayhl Riddle, Savanna Taylor-Haworth, Taylor Wharton, Brenner Wilkinson, Lilliahna Young Sixth: McKenna Allison, Adalee Benson, Jasely Bosco, Layla Brown, Maxton Bruno, Tayla Cannon, Sapphire Childress, Dylan Church, Keylee Cox, Paisley Dickinson, Aleena Evans, Axel Gallup, Brentley Gray, Mason Ketchum, Daenerys Lee, Aaralyn Lopez, Parker Mankin, My’Kel McKinney, Mason Meek, Jairo Meza Gallardo, Audree Miller, Brailyn Misplay, Lilith Peterson, Daniel Price, Raylin Rafuse, James Rasmussen, Aleara Romero, Olivia Rouch, Nora Schaffner, Kyah Smouse, Jacob Stewart, Paisley Sumner, Joslin Wells, Isaiah Wood, Olivia Yang, Jenny Yin

Second (3.0 – 3.49)

Eighth: Khloe Andreen, Aiyiana Barcenas, Collin Brechtel, Lyndsey Carubie, Lainee Coleman, Emma DeBoer, Rowdy Gallup, Aaron Garvin, Jaevynn Gosnell, Connor Green, Jayce Henrie, Jovie Lamb, Alexander Lantz, Doriel Lucero, Xavier Michaelis, Emma Pickett, London Robberson, Rachael Ryan, Samantha Sandoval, Kylie Sheldon, Joshua Wright Seventh: Tayleigh Barelle, Kaytlynne Block, Aubrey Bramer, Jenna Brown, Adelynn Ellis, Codyn Farquhar, Titan Gaines, Jordan Highsmith, Echo Hinkle, Rosalie James, Keigan Leal, Novarae Lucchi, Alma-Saray Maldonado, Phillip McVay, Landen Moore, Marley Perez, Laynee Redding, Lexie Russell, Atleigh Smith, Oskar Varela, Landon Wilson Sixth: Andre Alania, Ryan Babcock, Raena Baca, Gunnar Bettis, Declan Bolding, Presley Church, Aiden Cobbina, Hadley Cobler, Addison Cordova, William Erickson, Riley Feurt, JayceeRae Harris, Koby Hunger, Lily Hutchison, Xander Land, Thatcher Larsen, Alliana McVey, Joseph Mochen, Tensley Morrison, Gwendolyn Muldowney, Matthew O’Dea, Ely Orozco Perez, Emelina Ortega Chavez, JayLynn Ponce, Kya Rorabaugh, Kassidy Rude, Aaliyah Salinas, Tekiah Salinas, Novah Snow, Parker Sterling, Shaun Underwood, Mason Walsh, Sadie Warner



Centennial Middle School

Principal’s (3.8 – 4.0)

Eighth: Samantha Attaway, Hayden Baragar, Jack Bauers, Sienna Brahaney, Milla Bretz, Harper Brooks, Anika Brown, Ella Butt, Amy Cassity, Olivia Chadderdon, Madison Christensen, Olivia Clarkson, Kendall Crain, Jenny Day, Grace Dugan, Adalyn Fitzpatrick, Noel Florquist, Remy Grimes, Lainee Haack, Delaney Hansen, Phineas Hansen, Ada Harmon, Cole Harnsberger, Lauralie Hicken, Hayley Huseas, Mia Kolstad, Danica Lamb, Gavin Larsen, Tatum Larsen, Garrett Lee, Ciera Logan, Eli Lonie, Callie Lovelace, Parker Marvel, Kaydence McBride, Emersyn McNamee, Rylan McNare, Thomas Medina, Maliya Mendoza, Shellie Morris, London Nelson, Kali Oldfather, Kamden Porter, Alexa Schierman, Kathryn Scott, Emma Sherman, Bristol Smith, Olivia Trepanier, Saygen Ward, Khloe Williams, Emmerson Wilson, Emeilia Zeidler Seventh: Raden Abeyta, Mia Alvstad, Brayden Anglund-Walters, Jack Benardis, Emmy Benson, Jonah Bertrand, Peyton Beverage, Mason Bohman, Levi Bolvin, Alianna Boyles, Zander Carlson, Eli Christensen, Tyler Clements, Sophie Colling, Kinzlee Cortez, Norah Courtney, Owen Crum, Taylor DeStefano, Camden Dow, Parker Dye, Chaisley Elston, Lucas Frederick, Venna Freeman, Addison Galles, Claire Garland, McKenzie Geist, Ammon Gessel, Kaydrie Gibson, Harlan Gransbery, Piper Hamrick, Keanna Hanson, J’den Hardy, Riley Heenan, Fernando Hernandez Parra, Abbigail Hilt, Carsen Hinton, Archan Hodgins, Mirrary Hodgins, Samantha Holden, Jude Howard, Brynn Hudson, Kenzie Hugget, Dash Ireland, Miles Jackson, Nora Jensen, Noah Kalinowski, Evelyn Kaschmitter, Olivia Knigge, Boston Krucheck, Braxton Lai, Cameron Lee, Rylie Lucas, Koen Maiers, Grace March, Uzziah Martin, Mea Matthiesen, Landion Morgan, Benjamin Munger, Tru Namken, Andreas Nevarez, Kaitlyn Oland, Hudson Palmer, Logan Petty, Colton Rodgers, Elena Ruyter, Breleigh Saavedra, Josslyn Scott, Paige Shogren, Fallyn Steinfeld, Lauren Thompson, Ainslee Vance, Brody Vang, Dane Walling, Wyatt Williams Sixth: Ellie Adkins, Emily Amadio, Luke Bennion, Nolan Blank, Tucker Bodily, Lincoln Boulter, Emery Branon, Matthew Buracker, Carsen Carey, Olivia Cassity, Isabella Cloward, Tyler Cook, Nathan Cottenoir, Slade Crain, Reece Dalgarno, Aaron Diaz Hernandez, Emmerson Diller, Caleigh Dodson, Trysten Dooley, Caroline Duran, Jhet Dyer, Paige Earl, Thomas Edmunds, Amos Elston, Colter Ferguson, Amelia Fitzpatrick, Lilianna Flammang, Abigail Fleming, Isabella Garcia, Krymson Gebhardt-Glasgow, Azaylaa Gonzalez, Briana Guzman, Chase Harkins, Toby Hart, Zayden Hatfield-Norsworthy, Morgan Henderson, Caleb Hillstead, Lacey Hoffman, Stella Holt, Zoe Howard, Adam Izzarelli, Ryan Jackson, Story Jackson, Dylan Jacobsen, Lily Johnson, Emery Kalinowski, Lillian Kaschmitter, Alisa Lai, Reed Lavin, Keaton Lewis, Charis Limmer, Ashley Linford, Izzak Lookhart, Isla Martinson, Cooper Marvel, Hope Marvel, Mateo McArthur, Adriano Mendoza, Liam Merrill, Braxton Oedekoven, Brynzli Peterson, Dracen Pollock, Avery Prescott, Chloe Propes, Sophia Rael, Julian Ramirez, Dylan Rideout, Brayden Rodgers, Hudson Schmidt, Emery Scott, Sutton Sedustine, Sawyer Shipton, Isabella Snider, Guinevere Sorensen, Natalie Stark, Paxton Steffensmeier, Brielle Storey, Sophia Studards, Abram Swanson, Cole Taylor, Brooke Trupp, Deacon Van Nes, Jackson Vanderbilt, Moises Vega, Tilly Velasquez, Grace Webster, Riley Wesaw, Carrin Wilhelm, Colter Williams, Illyanna Wilson, Ellie Winckler, Taylor Winter, Brody Woinarowicz, Brylee Zowada

First (3.5 – 3.79)

Eighth: Irelyn Adams, Beckam Atnip, Creeana Bales, Reagan Barthel, Peyton Bartlett, Noah Bodily, Brody Brimmer, Lanie Carlen, Madison Christensen, Aidan Cypher, Daniel Davis, Andrea Diaz Hernandez, Libby Eckman, Jenna Elliott, Dez Embry, Mason Freeman, Cayden Gessel, Lola Glenn, Connor Gonzalez, Kaysen Gonzalez, Aurora Hadlock, Ashlynn Hamilton, Sophie Harshman, Kyler Hill, Parker Hill, James Hutchinson, Caleb Johnson, Austin Karakos, Kalli Kennedy, Joseph Kiselewski, Kale Limmer, Isaac Linford, Riley Lovelace, Nevaeh Macias, Madison Maiers, Jensen Martinez, Bendigo McArthur, Austin McLaughlin, Shelby Odde, Riley Pederson, Zayra Perez, Devon Plunkett, Navaya Rael, Madison Schroefel, Owen Schultz, Pierce Snyder, Alexis Summers, Zivaya Velasquez, Erin Weeks, Emma Zeidler Seventh: Frida Baca Leyva, Aaron Barelle, Jude Bishop, Eily Blakeley, Isaac Brown, Finley Brummund, Koby Caldwell, Yahir Chavez, Annalee Cooper, Riley Cooper, Lane Corley, Bryce Deskins, Breklyn Dickerson, Jayce Dunbar, Paityn Endres, Kaylee Farnsworth, Kooper Frank, Tyce Freeman, Loralei Glenn, Arabella Gomez, Adleigh Granados, Bridger Hanson, Brettlee Harns, Taylee Hodges, Jaxon Hosey, Lily Houck, Thomas Jensen, Journey Kobielusz, Demi LaCroix, Colton Larsen, Jace Lutnes, Lola Mamot, Caleb March, Giselle Medina, Israel Mesecher, Allyson Miller, Lauren Nelson, Levi Panter, Owen Perry, Julia Pomroy, River Ponce, Emmalynn Porter, Teagyn Ragsdale, Gavin Redmond, Parker Richardson, Tesher Rodrick, Aspen Schoenwolf, Victoria Schumacker, Colton Sharkey, Penndelynn Shaw, Kylie Sibbett, Robert Snider, Birch Sorensen, Madison Stephenson, Holden Stowe, Brody Trupp, Tesslin Tucker, Miles Velasquez, Ezra Wass, Camden Weber, Layton Weinhandl, Xavier Whittle, Brayleigh Wilhelm Sixth: Harper Adams, Brynlee Ardoin, Santiago Naim Arteaga, Kaylee Bigalke, Carson Bird, Isabelle Boyd, Jett Bretz, Delilah Crimm, Owen Dela Vega, Kynnedi Edmondson, Carson Florquist, Olivia Franklin, April Gollnick, Addyson Henriksen, McKenna Hicken, Ryker Hobson, Joslynn Hover, Lillianna Jackson, Coralee Johnson, Jase Johnson, Rozlyn Johnson, Christian Jones, Kaylee Kanaly Humphreys, Jaxson Kaysen, Jaydin Kenyon, Kaydence Knop, Victor Konkler, Caitlin Lovelace, Kieary Lowry, Keenan McNare, Lilith Melofsky, Livianna Michaelis, Jase Milewski, Kenzie Mills, Kaze Moore, Marisol Orozco, Daxton Parke, Bailey Pfiefer, Cooper Portz, Brecklyn Ragsdale, Sophie Rodriguez, Tyler Sauers, Jace Simanton, Mya Singer, Asher Snyder, Samara Steele, Bentley Strange, Damon Stuck, Gaige Summers, Olivia Threlkeld-Kraft, Ibanna Trejo, Roberto Vazquez-Gonzalez, Harmoney Whaley, Brooklyn Whittle, MacKenzie Whittle

Second (3.0 – 3.49)

Eighth: Kylur Babcock, Landry Bird, Brielle Boulanger, Londyn Boulter, Aislyn Bowden, Jax Bowden, Bannon Bright, Corrie Britton, Tytus Burris, Harlie Burton, Kinzlee Camp, Thomas Carey, Ella Clapp, Deaira Clayton, Carlie Cole, Mateah Esterline, Gabriel Fackler, David Beau Ferguson, Brynlie Gibson, Blake Gooder, Ariana Goodfellow, Aiden Harrington, Rylie Harris, Maddison Hensley, James Hillman, Kaihl Hlavacek, Ellie Holthouse, John Hubbard, Gemma Jenson, Landon Leslie, Madeleine Logan, Landen Lutnes, Isabella Miller, Sofia Milne, Ethan Orozco, Joseph Parker, Porter Pateneaude, Grayson Perry, Israel Pheni, Reese Pitt, Grant Schumacker, William Smith, Merryk Steward, Joshua Waddy, Benjimin Wallace, Olivia Wardell, Jasmine Wood Seventh: Dayton Abbott, Olivia Anderson, Elle Armstrong, Alexis Berens, Arianna Rose Clem, Jessica Costa, Angelo Cuevas, Ashlaya Eagle, Kaleb Fietkau, Cade Gorda, Kyler Goudie, Michael Johnston, Abrielle Keck, River Kerner, Evan Lass, Olivia Lembke, Malikai Lybbert, Max McCrimmon, Daxton Medina, Alaric Mendez, Braylynn Mockensturm, Kellen Montes, Lakoda Neiger, Madison Nelson, Madelynn Olive, Dylan Patzek, Abel Perez Gonzalez, Aubrey Pfiefer, Eli Pratt, Greyson Prosise, Wyatt Smith, Ashlynn Spurlin, Quinton Stebbins, Monte Steensen, Sammie Stone, Kaylee Stover, Avery Suhr, Odin Swanson, Aries Taylor, Gracelyn Waddell, Ari Wolfson Sixth: Evelyn Aceves, Rowan Amelotte, Elena Armstrong, David Bauer, Kruz Bernard, Mason Bone, Tavian Brummund, Camryn Cawley, Levi Clapp, Lillian Dobson, Katherine Evans, Easton Freeman, Paisley Halacy, Aden Hampton, Reece Hansen, Amaressa Harmon, Aven Hayward, Mandalynn Jennings, Skyler Jue, Brensen Kobza, Cruz Latimer, Adahlia Lerma, Brody Lunsford, Maddox Lutnes, Isaac Marvel, Emmarina Nekut, Devin Oryall, Seth Provence, Brayden Pulliam, Alexander Roy, Rye Snelling, Blake Stupak, Jasmine Thompson, Christian Trout, Sang Truong Vo, Selena Velasquez, Elizabeth Walsh, David Whisler, Bentley Whitlow



CY Middle School

Principal’s (3.8 – 4.0)

Eighth: Adlee Bach, Fred Bach, Austin Ball, Alice Bingle-Davis, Corbin Bohl, Jace Brodrecht, Wade Chapman, Vanessa Dalgarn, Kara Daniel, Henry Elston, Emily Fransen, Addison Graham, Kinlee Gunderson-Beals, Carter Hartl, Cayden Harwell, Brooke Helzer, Breann Helzer, Bridget Helzer, Cole Hiday, Easton Hiday, Addalyn Hixson, Kyler Holwegner, Jordan Jorgensen, Dexter Kost, Autumn Long, Haydon Lowndes, Braxton Marcotte, Cecily Mellin, Tiffany Packard, Rayna Ries, Kaia Scott, Tegan Shoemaker, Dexter Stengel, Brantley Wadsworth, Richard Wilkison, Addison Youmans Seventh: Hailey Abarca, Gabriella Anderson, Leah Backman, John Ballew, Trenton Beall, Karley Beard, Ashley Bell, Alessandra Bertz, Arnav Bhavsar, Katherine Bowar, Landon Bowman, Kiley Bradley, Ela Brandon, Kase Branon, Kaitlan Burger, Ava Cortez, Lilly Cubin, Chardonnay Diaz, Alyssa Ditton, Isabelle Divillacci, Hayden Edwards, MacKenzie Ellis, Hailey Fields, Genevieve Finnell, Reese Flock, Carter Green, Amber Hale, Keaton Hargraves, Trevor Hatcher, Kari Helm, Hadlie Hill, Zoey Holweger, Henley Ingram, Charlotte Jozwik, Finley Kanwischer, John Koch, Carter Leary, Jackson Lundberg, Ryder Macy, Rebecca Malody, Winston Maxwell, Lyla McIvor, Brielle Munoz, Kyler Murdock, Sawyer Murdock, Paxton Patik, Dylan Patino Aleman, Abbye Pollard, Natalie Poulsen, Adela Reyes, Damoney Rhoden, Brecken Rohrer, Fisher Sabus, Braxton Sanders, Fabiano Servin, Jonah Shenefelt, Brecken Steffenhagen, Marissa Szumada, Madelynn Tippit, Aiden Vass, Kassandra Ward, Lucie Ward, Payton Watts, Riley Weeding, Zade Willimas, Addyson Willson, Piper Wolf Sixth: Jameson Adamson, Carter Anthony, Rylee Attwood, Averi Barlow, Alexander Barrett, Maynell Bermudez Ramirez, Keaton Bertagnole, Joslyn Best, Saren Blanchard, Leif Boehnke, Callah Bowkley, Roman Bradley, Bentley Bray, Briston Bray, Colin Brinkerhoff, Madisyn Childers, Elyn Cody, Dylan Conway, Vivian Cubin, Cambree Dayley, Sophia Divillacci, Lucas Dyer, Charles Elston, Charles Evans, Annabelle Ferguson, Jocelyn Frausto, Nataly Gutierrez Betancourt, Cameron Hadsell, Hazel Hahn, Colebyn Hallcroft, Micah Harkins, Landyn Harwell, Ava Hiday, Greta Hills, Ryker Holwegner, Noah Jackson, Kail Jordan, Addisyn Knigge, Dakota Knopp, Evie Kreutzer, Riley Lee, Wyatt Leeper, Averie Lorenz, Emmalon Lowndes, Logan Martensen, Quinn Marvel, Pailynn Maxwell, Jensen McIvor, Breccan McNulty, Colton Miller, Baylor Montgomery, Lily Morris, Macee Newell, Ethan Nguyen, Dru Nowlin, Bridget Padilla, Marlie Patterson, Kinley Pauli, Kaiden Pennell, Maci Peterson, Gavin Pfannenstiel, Gwendelyn Rohrer, Riley Schneider, Kinley Soller, Bryson Spears, Elsie Steinert, Peyton Sutton, Kathrynn Wentz, Hannah Williams, Aurora Wright, Gavin Wright, Edward Yurkovic

First (3.5 – 3.79)

Eighth: Caden Ball, Isabella Barton, Bradley Bury, Scarlett Collier, Jamison Decker, Ansley DeWitt, Colin Dinkel, Elizabeth Gray, Adrainna Hess, Kolter Hicks, Bayden Hubbard, Dawson Hummel, Carter Johnson, Liam Littler, Micah Martinez, Teagan Milberger, Kelson Murray, Madilyn Naylor, Alli Nielsen, Kooper Oster, Avian Paris, Coulter Patricelli, Michael Raehal-Snell, Morgan Randels, Victoria Romero, Brody Sears, Ashlyn Tripp, Milenka Wasilik, Addie Whitfield Seventh: Michael Anderson, Avery Anderson, Makayla Baldwin, Kimora Bond, Emma Brezina, Lucian Briggs, Amelia Buckner, Jack Buelt, April Dorethy, Benton Estep, Ryley Few, Kimberly Guzman, Brooklyn Heisey, Easton Hughes, Camden James, Devin Jensen-York, Dru Kinnamon, Sierra Knopp, Jordian Kofoid, Thomas Lawrence, Jaylee Lowe, Gwendolyn Nicolaysen, Daniel Nix, Dean Ocon, Connor Okes, Konner Oster, Jacen Page, Ashley Partin, Zaryah Phillips, Isaiah Poot, Tuscany Reney, Chance Sides, Chloe Stockdale, Levi Timbers, Kaylee Weber, Emersyn Wilmes, Brooklyn Wilson, Tyler Wold, Levi Wolfe, Lyla Yonker Sixth: Kye Acosta, Mia Alvey, Cody Bauer, Kingston Baxter, Camden Boese, Noah Cooper, Milo Cowan, Elijah Cruz, Ryann Daniels, Kayden Dorn, Hudson Eidsness, Nevin Ellis, Parker Fransen, Kayl Gibson, Sophia Hansuld, Rebecca Henderson, Harper Hicks, Khloe Holbrook, Ryder Holweger, Vincent Jones, Coralynn Klukas, Rylee Limmer, Josiah Limmer, Bretton Locklin, Aliannah Marshall, Estela McMurrough, Myles Metzger, Khloe Moore, Greyson Morrison, Amelia Morton, Liam Morton, Dominic Nielsen, Derek Packard, Riley Panther, Ayden Paris, Vanille Phillips, Tinsley Pietrzak, Emmalee Poore, April Powell, Logan Raymond, Jubilee Reay, Rosie Ries, Kyia Robertson, Trevyn Scoffield, Paiton Sherrod, Mason Steinberg, Liam Stengel, Jaxton Stephenson, Brittany Weber, Jay’cion Wentz, Kaysen Wimer

Second (3.0 – 3.49)

Eighth: Zia Abeyta, Keegan Alder, Logan Anthony, Skye Baures, Beau Baysinger, Kole Blajszczak, Kaleb Boland, Christopher Boor, Bella Boyce, Mackenzie Cage, Kelly Cahoon, Macie Christensen, Giselle Colon, Cicily Evenson, Kelsey Faylor, Rhyann Fitzgerald, Camilla Frausto, Cameron Gorrie, Everett Hackleman, Parker Hadsell, Sloan Hart, Milo Herden, Kenley Hill, Corbin Johnson, Piper Jurgensen, Hyla King, Gretchen Lareau, Aedan Llewelyn, Benjamin Lockwood, Brody Lorenz, Chandler Miles, Bryley Miller, Haley Moler, Emily Moore, Leah Ostrander, Mylie Parks, McKenna Peterson, Marci Powell, Pandora Roesler, Landyn Sanders, Carter Sapp, Brogan Simms, Kaylee Swartz, Warren Swiger, Ellie Tower, Gianna Vigneri, Phoenix Wagner, Delaney Walker, Morgan Williams, Lane Wishart, Ayden Woody, Vincenzo Zarello, Kingsley Zou Seventh: Julian Anderson, Trever Baker, Arianna Bowland, Silas Bradley, Caden Brown, Dylan Butcher, Eli Covert, Savannah Debyah, Deryk England, Tessa Fisk, Reagan Foy, Sarah Funkhouser, Nina Hanson, Oliver Hansuld, Hazen Harwood, Marli Hernandez Menter, Hunter Hicks, Silas Horne, Eastyn Howard, Cameron Hunter, Kylee Johnson, Aiden Jones, Presley Keith, Carson Kidman, Bensen Kinghorn, Nicholas Kofakis, Ashlyn Lango, Gracie Layne, Trenton Lynch, Syrina MacManus, Patrick Martin, Lia Micheli, Tatum Mickelson, Derek Mickelson, Ethan Mickelson, Blayne Minton, Kaiden Moore, Thomas Philhower, Jaydin Propp, Shiloh Robinson, Jude Romer, Kaylee Jo Sanders, Travest Shoemaker, Camden Shrader, Blake Skinner, Lillyanna Skipper, Ember Sy, Talon Thielbar, Claire Witcher, Brady Youngberg Sixth: Elijah Abeyta, Dylan Aristonic, Ryatt Borden, Paityn Brannam, Brielle Brog, Jackson Calanchini, Wyatt Cowardin, Jovie Farrer, Madilyn Green, Rylee Green, Gabriella Hammond, Elijah Harden, Natalie Hender, Parker Hoekstra, Eberlee Hubbard, Tabatha Johnson, Ian Mousseau, Makenna Owen, Olivine Phillips, Zechariah Popke, Reya Rivera, Griz Roesler, Taysen Soester, Britly Spurlock, Sawyer Stuart, Ashlinn Swanson, Kaiya Waldron, Katelin Wells



Dean Morgan Middle School

Principal’s (3.8 – 4.0)

Eighth: Sophie Harbison, Emma Acuna, Savannah Eslick, Breckan Heisey, Jayden Hubbard, Aralynn Nelson, Gabriel Olson, Noah Simkin, Kailyn Strayer, Elizabeth McCarty, Easton Miramontes, Thomas Pekuri, Christopher Vega, Anastasia Brown, Cesar Chairez, Timothy Groce, Tayven Nab, Kade Wheeler Seventh: Cooper Cogdill, Brooklyn Leonhardt, Julianna Ruiz, Adisyn Sulzen, Nehemiah Young, Marcella Gardner, Peyton Hughes, Gideon Miller, Max Croell, Reese Bentz, Gavin Bruntz, Layla Cawiezell, Brook McCarthy, Emma Papich, Emily Regnier Sixth: Khaleia Givens Wallace, Jaxson Altland, Daphnie Bindi, Brady Blake, Maddox Horner, Kailee Irwin, Katie Kemme, Kamden Miller, Kasey Nicholas, HadLee Poloncic, Kai Preble, Breya Randolph, Dean Schaff, Lillian Sveda, Peyten Welch, Cooper Griffin, Carter Amador, Krosby Anderson, Allison Cole, Aria Grant, Kelten Harnden, Auri Lara, Hunter O’Keefe

First (3.5 – 3.79)

Eighth: Brynna Brierley, Elliott Burgess, Brielle Crabb, Ashley Gardner, Alexis Guevara-Marcelin, Canon Horner, Slayde Myhre, Gabrielle Sjogren, Raya Virachack, Bransyn Yeates, Daniela Barrenechea Rosales, Wyatt Bolen, Hunter Bryan, Driften Rimmer, Rory Davidson, Tristan Elrod, Lukas Hughes, Samuel Blumberg, Lauren Lounsberry, Collin Butler, Olivia Ray, Xavier Buist, Peyton Corey, Daniel Kletsch, Von Studer, Mozaleina Walsh Seventh: Syrena Alvarado, Elizabeth Caton, Maci Diekemper, Blake Reutner, Spencer Smith, Michael Zabriskie, Eli Crain, Abryanna Gollnick, Madison McGinnis, Silas Schoonover, Addison Scott, Quade Weber, Braxton Dallman, Kamryn O’Herra, Amelia Tempest, Finley Sorensen, Grayson Begley, Blake Fagot, Cody Fontenot, Isabella Apel, Abbott Byrnes, Macie Dayton, Sammantha Mertens, Maeve Morris, Austin Mueller Sixth: Hannah Allen, Lillian Barfield, Kaynan Bitzan Frias, Jethro Engelman, Paiddyn Hawkins, Harper Hill, Ruby Jamieson, Jazmine Kirby, Kameron Mills, Charlotte Reese, Carter Simkin, Seth Sjolin, Deklan Weed, Charley Butler, Emma Coleman, Maximus Coleman, Dennis Frketich, Miranda Herrera, Liam Patik, August Pekuri, Emma Vafee, Raegan Westbrook, Gabrial Yeaman, Abigail Adwalpalker, Baylee Alexander, Bhodin Barnett, Lucas Betcher, Ella Burkey, Hope Daigle, Reagan Dresser, Bishop Estes, Jay Lozano, Elias Lybbert, Annika Noblitt, Aubriella Schermerhorn, Nathan Spence, William Vasquez

Second (3.0 – 3.49)

Eighth: Matthias Malandrini, Jace Reams, Emanuel Romero, Brayeleigh Van Boeckel, Valerie Forgey, Anusheh Glasgow, Anthony Hicks, Aaron Leon, Noah Morgan, Sterling Rawson, Francisco Javier Alvarez Rincon, Jaden Burnell, Cainen Graham, Aiden Hensley, Treasure Hildebrand, Xayne McKenna, Dixie Smith, Xander Vigil, Kaydan Johnsen, Brady Minsaas, Ceira Robinson, Colson Siemens, Makaila Currie, Alyssa Bigelow, Jake Harkins, Isla Jones, Josiah Kleinpeter, John Schneider, Aubree Estes, Ellyott Flury, Lilly Grieser, Payton Harthun, Autumn Irwin, Kalinowski, Blake Kuharski, Crew Sasser Seventh: Kimber Felton, Adalynn Heathman, Collin Hennings, Landon Minyard, Myiha Sandoval, Kamdyn Clark, Noah Keith, Lissandro Mendoza Sanchez, Dylan Mielke, Talen Nation, Cordelia Bovee, Tanner Bruckner, Tyler Grimmie, Liam Bissey, Enzo Burton, Jordan Harper, Harlow Justice, Cade Brooks, Damien Ontiveros, Asher Rislov, Lea Sherwin, Weston Temple Sixth: Angel Agreda Carranza, Liam Gutierrez Ruiz, Braxton Stoneking-Lemmons, Karliah Verley, Morgan Clark, Kyndell Cole, Aidan Montoya, Lanie Thomas, Martin Tucker, Ayanna Vega Isais, Jaydann Wickwire, Misty Flowers, Jackson Hicks, Benjamin Nelson, Isaac Pizarro, Josiah Schadegg, Reese Sedmak, Jozlyn Sjogren, Dylan Willis, Javier Contreras-Coss, Kianthony Jackson, Brooklyn Killinger, Raegan Weddle, Bella Rodriguez, Ariyan Agena, Francisco Gabriel, Reagan Hargrave



Midwest School

Principal’s (4.0)

Seventh: Levi Konkler Sixth: Noble West

Scholastic (3.5 – 3.99)

Eighth: Jesus Bustillos Ruiz Seventh: Jonathan Christie

Achievement (3.0 – 3.49)

Eighth: Takoda Harris, Serena Shrock, Chloe Ann Wilson Seventh: Terrah Durand-Jones Sixth: Nina Hays



Poison Spider School

Principal’s

Eighth: Emberlynn Christensen, Anja Kauffman, Alexa Kline, Leah Orchard, Jacob Volquardsen Sixth: Willow Huffman, Emersyn Olson, Willow Peterson, Bailee Sands, Quincy Trimble

First

Eighth: Hunter Cloutier, Hannah Cook, Sheridan Wilmes Seventh: Peyton DeBusk, Brooklyn Middaugh, Layne Sterner, Flint Wood Sixth: Reese Allen, Hunter Alt, Mariska Bonn

Secon d

Eighth: Carly Cook, Isabella Matas, Alyssia Neufeld, Hannah Peterson, Ealiegh Ritter Seventh: Cypress Fowles, Kylynn Haley, Claudia Kennedy, Uriah Rosenbaum, Eva Timmons Sixth: Brooklyn Black, Blayne Gustafson, Chesni Leonard, Bailee Taylor



Kelly Walsh High School

Natrona County High School

Senios: Braden Artiga, Samantha Alvarado O’Brien, Kailani Conway, Jeremy Liska, Gage Palmer Freshman: Taelynn Salway

Scholastic (3.5 – 3.99)

Senior: Draco Del Rio, Brooklyn Griggs, Dylan Osterman Junior: Gabriel Mitchell, Ivory Tatro, Caleb Wright, William West Sophomore: Ezequiel Alvarado O’Brien, Haley Durand-Jones Freshman: Castiel Del Rio, Lillian Steinberg

Achievement (3.0 – 3.49)

Senior: Brody Butcher, Quincy Paris Junior: Travis Mosteller, Jasmine Steinberg Sophomore: Cayden Rhodes Freshman: Camden Ankeney



Roosevelt High School

Principal’s (4.0)

Senior: Madison Chesnut, Gavin Hall, Charis Rickard Junior: Isaiah Carrillo Sophomore: Marie Holden

Achievement (3.0 – 3.99)

Senior: Allison Adair, Kristian Fox, Austin Hanson, Natalie Hathaway, Kaylyn Plunkett, Edward Valdez, Andrew Williams, Seth Wilson Junior: Zara Daniels, Kaden Garcia, Zane Hartman, Kaden Wilson



Congratulations to each of these bright young students.