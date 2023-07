Spring 2023 Dean’s Honor Roll at Casper College announced

Casper College officials have released the names of the 436 students who made the Dean’s Honor Roll at Casper College for the 2023 spring semester. The recognition is for part-time degree-seeking students, those taking six to 11 credit hours per semester, and nondegree-seeking full-time students taking a minimum of 12 credit hours. To qualify for the award, a student must have a semester GPA of 3.5 or better.

Students named to Casper College’s Dean’s Honor Roll, ordered according to their hometowns, follow. Wyoming students are listed first, followed by students with out-of-state hometowns listed alphabetically by state, then hometown. Finally, international students are listed in their home country and town.

Wyoming

Baggs: Katelynn Englehart and Cylee Matheson.

Bar Nunn: Kyla Alvey, Eden Bertagnole, Rylee Bracken, Sarah Brown, BreeAnn Brumfield, Danielle Busch, Loretta Danley, Bionca Gomez, Aerich Judan, Damien Kofakis, Stephen Myers, Michael Schoolcraft, Emma Schwarzrock, Marcelle Watts, and Kelsey Yrigollen.

Big Horn: Ryan Johnson.

Buffalo: Samantha Christensen.

Burns: Rebecca Derner.

Carpenter: Leah Duckworth.

Casper: Josiah Adwalpalker, Gerado Alatorre, Jose Alvarez Esquivel, Madalyn Amole, Reagan Amole, Kobe Amos, Kelsey Anderson, Kennedy Anderson, Tessa Angeli, Cristopf Atkinson, Collin Bagner, Hannah Bailey, Tarryn Bailey, Hayden Beach, Mylen Bearden, Amanda Bender, Callisto Bennett, Dylan Bennett, Bryndal Bertagnole, Sarah Bhutto, Mike Bingle-Davis, Emily Birkle, Shelby Blackwelder, Alexandra Blair, Tara Blissard, Bret Bonck, Aaron Bowen, MacKenzie Bradach, Jace Brezina, Kevin Bright, Marissa Brimmer, Ellyce Brownell, Bella Brubaker, Brandy Bryan, Amanda Buckert, Lea Burd, Samantha Burroughs, Kristin Camp, Fernando Carbajal, Olivia Carlson, Liydiyya Casiano, Tara Catellier, MacKenzie Cawley, Reegan Chadderdon, Sophia Chajon, Keating Chase, Chole Chavez, Kyle Christensen, Emily Chuman, Emily Claunch, Bruce Clifton, Arden Clute, Shannon Colgan, Chelsea Collver, Catherine Conway, James Cooler, Audrea Cooper, Lucas Cooper, Tiffani Cooper, Megan Cormier, Allie Costello, Kyla Creager, Blake Crosley, Sena Curry, Madilyn Davenport, Clarissa De la Torre, Brodey Deacon, Sarah Denton, Megan Duong, Alexis Dvarishkis, Clara Eggemeyer, Kiersten Emery, Theresa Enders, Mandie Falcon, Kamila Fehringer, Montel-Jourdain Fernandez, Taylor Few, Denise Ficken, Rachel Fike, Galen Fleming, Aspen Foster, Savanah Fowles, Jonathon Franklin, Elbe Frederick, Kyle Freese, Kaidyn Frick, Roman Gaddis, Breyannah Garfield, Alexander Garrett, Julia Gautsch, Grace Gazda, Britni George, Krystiana Graham, Jayme Grange, Chontelle Gray, Michael Gray, Madison Griffin, Samuel Griner, Stephanie Grote, Karl Gustafson, Olivia Hammell, Tucker Hansen, Taylor-Anne Harden, Jacquelyn Harris, Kaitlynn Harris, Morgan Harshman, Jessica Hattermann, Timothy Haycock, Katherine Hede, Valerie Hedlund, Alisha Heelan-Dietsche, Krista Helm, Viviana Hernandez, Miranda Herandez, Karley Hoelscher, Amber Holliday, Emma Holmberg, Kelsey Hooper, Kayskaye Howard, Kristine Huff, Michael Hughes, Michelle Jarvis, Danielle Jhanda, Abbigail Johnson, Angelica Johnson, Mark Johnson, Shelby Johnson, Bridger Jones, Logann Jones, Angela Juarez, Romina Juarez, Katherine Jurek, Christopher Kalb, Andrew Kalus, Carli Kalus, Haily Kalus, Wyatt Kammerer, Ashley Kelley, Leslie Kelly, Patricia Kerr, Kendall Kidder, Dorothy Konkler, Kindal Kott, Terra Kross, Kolby Kuhlman, James Lancaster, Cynthia Landon, Bailee Lapp, Paysen Larsen, Mercedes Latham, Kayla Likes, Emily Linaman, Taylor Lindemann, Turner Logan, Jessie Lopez, Luke Lore, Matthew Lovelett, Cassandra Lutterman, Sarah Ly, Marek Madariaga, Katelyn Magee, Jared Markwardt, Crenna Martin, Destiny Martinez, Holli McAdams, Gracelyn McCain, Patrick McGrath, Savannah McIntyre, Toshia McIntyre, Sierra McOmie, Kassandra Merrell, Danielle Miller, Jessica Miller, Christopher Mongar, Alexei Moreno, Tristan Morgan, Madikha Mukhammad, Addison Munari, Dominca Mundell, Aidan Murphy, Tyson Namken, Alexander Nartey, Natashua Natay, David Neal, Lydia Neal, Robert Nelson, Sofia Newsome, Holly Niemi, Grant Nipper, Jennifer Norcross, Katie Nowicki, Jacob Olson, Esperanza Ortiz, Marissa Osborn, Tavia Ossa, Kinzie Ouimette, Elijah Pacheco, Dara Palmer, Tristan Palmer, Emily Patten, Gregory Paulsen, Bailey Perkins, Elsa Perry, Emma Peterson, Devan Phipps, Bradley Pousha, Saren Queen, Tiffany Rayner, Jordyn Reed, Charlee Rideout, Abigail Robberson, Matthew Sanders, Barbara Santmire, Gabriella Sasser, Rachel Savage, Waylon Schalau, Lauren Schiller, Lindsey Scott, McKenzie Shrum, Brittany Silva, Jade Sims, Shane Singleton, Braydin Sisco, Katie Sittner, Ryan Sorensen, Ella Spear, Mercedes Spenneberg, Calvin Speth, Michael Stack, Isabeau Staight, Jessica Starr, Quennie Steffens, Christopher Steiner, Natasha Stephens, Ben Stevens, Tiana Stover, Shelby Stricklin, Preston Swan, Alexa Taylor, Grant Taylor, Tristy Thomas, Cheyenne Thompson, Gabriella True, Sophia True, Lily Trujillo, Jaysie Trumbull, Taylor Tucker, Heather Tyler, Yonathan Valencia, Cameron Vanetti, Eralys Wallace, Charlotte Ward, Kylie Watson, Benjamin Watts, Nolan Wayte, William Weader, Caroline Weiss, Toyon Wiggs, Madison Williams, Eliza Wilson, Brooklynn Wolden, Karli Woodruff, Makenna Woods, Taylor Wuorinen, Madisyn Wylie, and Sophea Yann.

Cheyenne: Michael Anderson, Justin Baillie, Alexia Barttels, James Blackman, Scott Burgess, Jacob Carbaugh, Lucas Drake, Adam Fiechtner, Justin Groskopf, Karen Higgins, Destin Hill, Chelsea Holler, Kristen Kennedy, Don Liberty, Noah Lujan, Coley Maurer, Lyle Miller, Kristen Munoz, Damian New, Randolph Page, Jared Reed, Steven Schade, Madison Schuler, Chandler Smith, Joshua Sprouse, Bridger Voss, David Wells, and Mae West.

Douglas: Rebecca Barker, Tyler Kendall, Revea Kirk, Sarah Otten, and Patricia White.

Evanston: Leroy Cavazos.

Evansville: Jessica Bartolic, Cresta Burt, Emily Daniels, Isabella Garro, Kaydence Geist, Nadine Haberman, Casey Keith, Joshua Kroeker, Bryce Locklin, Tesla McConnaughey, Chloe Miner, Giselle Moreno, Rachael Payne, Ivy Shinkle, Dari West, Trinity Williams, Lacey Wise, and Izabelle Zimmerman.

Gillette: Kylee Collins and Andrew Leslie.

Glenrock: Richard Alexander, Stephanie Bean, Tucker Bopp, Judith Colling, Kenneth Craig, and Brian Hail.

Green River: Allison Kloepper and Dewayne Nash.

Greybull: Renee Chambers, Shayla Cheatham, Elaina Howe, Brenna Stanley, and Kylin Stephens.

Guernsey: Jonah Girard.

Jackson: Matthew McGee and Alexandra Mellado.

Kaycee: Seth Bubke.

Kemmerer: Kyla Pollard.

Laramie: Grace Bales, Lauren Davis, Timothy Giles, Nathaniel Hulett, Estrella Lopez Bandin, Morgan Mahlum, Travis Smith, Nicholas Spackman, and Cameron Taff.

Lovell: Trace Murphey.

Lusk: Kerri Miller.

Lyman: Jacob Reid.

Mills: Thatiana Argueta, Lauren Burgardt, Ashley Callender, Chassidy Christy, Audrianna Fernandez, Jazmyne Giffrow, Kayla Haley, Jessica Isaacs, Brook Lindstrom, RaghuRam Prasad, Ronald Roberts, and Abigail Stclair.

Newcastle: Grace Coy.

Pine Bluffs: Brenna Crawford.

Pinedale: Olivia Edwards.

Ranchester: Nicholas Summers.

Rawlins: Crystal Ferrales, Madeline Mika, and Mickie Otto.

Riverton: Sheldon Bang.

Rock Springs: Amber Faigl, Jenny Largent, and Keian Willingham.

Rolling Hills: Nathan Henson and Kylan Montgomery.

Sheridan: Joseph Austin, Ian Hagerott, Eric Helpingstine, Cory Kiser, Jacob Kraft, Wylan Lee, and Philip Perry.

Shirley Basin: Bethany Heward.

Thayne: Jd Pickens.

Thermopolis: Justin Phipps and Lisha Xiahou.

Torrington: Noah Decker.

Van Tassell: Shannon Thompson.

Wheatland: Ned Hageman, Austin Huffer, and Chloe Palmer.

Worland: Benjamin Lloyd, Ashley Schriber, and Dillon Wolf.

Arizona

Litchfield Park: Tanner Spallina.

Colorado

Akron: Kelsey Janikowski.

Brighton: Danielle Specht.

Fort Collins: Faye Engels.

Georgetown: Wesley Scott.

Longmont: Margaret Goldsberry.

Illinois

Normal: Savanna Pendergrass.

Topeka: Emma Stewart.

Louisiana

Houma: Brooklyn Wistisen.

Minnesota

Brainerd: Alexis Schroer.

Dodge Center: Cole Ranson.

Missouri

Marble Hill: Jezalyn Roose.

Montana

Billings: Gabriel Moler Wall.

Kalispell: Elizabeth Sullivan.

Nebraska

Broken Bow: Leslie Wistisen.

Crofton: Jayden Jordan.

New York

Mount Vision: Connor Kane.

South Dakota

Meadow: Ariah Engel.

Utah

Lindon: Amanda McDonald.

Washington

McChord Air Force Base: Nathan Petro.

International

Spain

Barcelona: Riki Soto Tsubota

