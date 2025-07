By: Lisa S. Icenogle

2025 Spring President’s Honor Roll at Casper College Announced

Casper College officials have released the names of the 461 students who made the President’s Honor Roll for the 2025 spring semester. To qualify, a student must take at least 12 credit hours and receive a GPA of 3.5 or better.

Students named to Casper College’s President’s Honor Roll, ordered according to their hometowns, follow. Wyoming students are listed first, followed by students with out-of-state hometowns listed alphabetically by state, then hometown. Finally, international students are listed by home country and hometown.

Wyoming

Afton: Priscilla Greenwell.

Alcova: Joshua Adrianos.

Baggs: Kylie Evans, Aldo Jurado, and Regina Machuca.

Bar Nunn: Payton Brown, Andraya Canchola, Journey Hildebrand, Terra McCumber, Taylee Siemens, Joey Tholl, and Victoria Velarde.

Big Piney: Taliesin Downs.

Buffalo: Lauren Bergstreser, Rhianon McCann, and James Southerland.

Casper: Jarod Abbott, Vincent Acquistapace, Anna Agee, Kaylee Aguilar, Heather Alley, Madalyn Amole, Austin Armacost, Cristopf Atkinson, Libby Baker, Lily Balas, Izzy Bannister, Adrick Barnes, Avery Bartz, Andrea Bassler, Alex Baures, Hayden Beach, Johnathan Bean, Chaise Benasky, Jackson Berg, Shannon Bergeron, Heidi Bethel, Emily Birkle, Nina Bivens, Danica Boyce, Kimberly Bradley, McKenzie Brewer, Carmen Brown, Shanna Brown, Trinity Brown, Wyatt Buhler, Konaire Burch, Lea Burd, Danielle Champlin, Weston Chorak, William Citerony, Brooklyn Clabaugh, Jackson Cochran, Laura Colleran, Jessica Cordova-Lopez, Brandon Crane, Hailey Crow, Jonah Cutler, Nevaeh Day, John De Hoyos, Jace Dees, Avery Degel, Lakell Deinhardt, Haley Dibble, Abbagail Dickerson, Justin Dimas, Everest Dockendorf, Jarrett Dormer, Hunter Douglas, Jessee Driskill, Tracy Duffield, Alyssa Eastlund, Aliesia Edmunds, Abigail Ehrlich, Helen Fader, Jacob Feraud, Teslyn Finley, William Fittje, Bailey Flanagan, Kaitlin Flower, Savanah Fowles, Chelby Frandsen, Brycen Fraser, Kaidyn Frick, Jeffery Galles, Madelyn Garcia, Zachary Garfield, Beverly Garner, Christian Garvin, Meghan Gentile, Britany Gerhart, Emily Geuke, Makaylah Gier, Renee Gittleson, Amanda Good, Jodi Goss, Nolan Goulart, Tylar Gray, Ethan Green, Michaela Gunn, Mya Hager, Marie Haines, Anthia Hall, Jonathan Haller, Deylynne Halsey, Kaitlynn Harris, Aster Harrison, Kaden Havens, Savannah Hawkins, Kyle Haymond, Bryant Heath, Gideon Heaton, Micah Hebbert, Chloe Henry, Emma Henry, Miranda Hernandez, Jamie Hett, Amberlyn Hill, Gentry Hiser, Jesse Hodges, Rylee Hoffard, Emma Holmberg, Nolan Hornecker, Marjorie Huanca, Ashlynn Hudson, Autumn Hunt, Tillie Hunter, John Mark Hutchins, Ahnya Ivie, Terren Jacobsen, Grace Jenkins, Jocelyn Jensen, Jayden Jue, Justin Kaufman, Ryan Keith, Hannah Kerkes, Angela Kerr, Cameron Kirchner, Orianna Knight, James Lancaster, Kurstin Larsen, Vy Le, Haylee Leazer, Edgar Ledesma, Cameron Lilley, Makenna Lorenzen, Travis Lovelace, David Luna, Tiffany Mabey, Igor Maistrov, Emily Manville, Keri Martin, Brooklyn Mason, Aida Mata, Dylan Mazzanti, Maverick McIntyre, Ryann McLimore, Bella McManus, Rebecca Mellendorf, Denise Mercado, Tia Mesecher, Veronica Mojica, Aaron Morgan, Isaac Morgan, Ethan Morrison, Jeremy Mott, Nicholaus Nations, Julie Neal, Ozzy Ness, Julia Nielsen, Susan Noah, J William Norberg, Kylie O’Brien, Jason Olmsted, Rowan Olson, Makayla Olson, Jacob Ormseth, Makiah Osborne, Valentino Palato, Sophia Pardo, Kadin Paxton, Aleck Peak, Krystal Pedigo, Landon Pepple, Isabelle Peters, Angeline Peterson, Samson Peterson, Brauktin Pexton, Raine Pickinpaugh, Ty Pieper, Natalie Plumlee, Emily Popilek, Ashton Pownall, Shannon Price, Blanca Quezada Sierra, Sierra Quinn, Elise Ramsey, Ashley Ray, Nathan Redding, Cody Reed, Jocelyn Reed, Caleb Reekers, Briley Reichenbach, Dani Robbins, Hattie Robbins, Dayna Robertson, Colton Rogers, Ali-rae Ross, Kaylie Ruiz, Brian Salazar, Camary Sallee, Elissa Sanders, James Sandt, Gabriella Sasser, Olivia Sausedo, Alexandria Schaan, Emily Schmidt, Olivia Schmidt, Carrie Schubert, Lindsey Scott, Berry Shipley, Eddie Siebert, Lara Sienkiewicz, Nolan Sipe, Braydin Sisco, Amberlin Smith, Ayana Smith, Jazz Sparks, Dana Starken, Samantha Steinfeld, Dayton Stone, Laynie Stone, Martina Stowe, Shelby Stricklin, Dezirea Tatro, Grant Taylor, Linsey Thomason, Timothy Thompson, Jacob Thornton, Kaleb Tucker, Joseph Tyson, Presley Ujvary, La’vonna Valencia, Jacob Valk, Sydney Van Houten, Camrynn Vance, Cameron Vanetti, Yasmine Vega-Jerding, Denise Wales Wendinger, Christopher Washburn, Geary Weindorff, Allie Weis, Jera Wells, Avery Whiteaker, Sheridan Whitlow, Bailey Whittle, Stephiane Winburn, Brendolyn Wistisen, Brooklynn Wolden, Natasha Wyse, Kadin Yeager, and Hang Yeh.

Cheyenne: Lindsey Beaird, Marlon Hernandez, Rhiannon Leinius, Sonja Logan, Coley Maurer, Emma Mayfield, Janelle McGahuey, Danielle Schulz, Caley Semroska, and Nathanial Talich.

Clearmont: Karina Mysse.

Douglas: Karely Caballero Nevarez, Delaney Geisler, Jayden Gremm, Karen Hays, Jessica Jorgensen, Samantha Kyle, Lisanne Long, Seth Nichols, Ava Ostrander, Sarah Otten, Lauryn Vollman, and Brooke Wright.

Elk Mountain: Thomas Wagner.

Evansville: Rachel Adamson, Cassidy Baedke, Jaiden Campbell, Jimmy Dominguez, Destiny Edwards, Isabella Garro, Kaydence Geist, Amanda Hayes, Hailey Hixson, Makenzie Johnson, Cindy Ortiz, Jacob Probst, Garrett Pruismann, Paula Reimers, Breckyn Vang, Amelia Wind, and Alisten Winter.

Gillette: Annika Berg, Wyatt Breuer, Trevor Cheairs, Emily Fox, Maria Geis, Misty Griffitts-Tompsett, Tyzer Isenberger, Josh Klaassen, Trever Lepp, Ruby Martin, and Ryan Olson.

Glendo: Jilliyn Fertig and Drew Smialek.

Glenrock: Makalup Barnes, Aubreann Browning, Brooklynn Cooley, Jessica Green, Jessica Johnson, Josie Mares, Ian Moter, Virginia Moter, Julia Sarvey, Leo Scott, Kyrie Tiensvold, and Taylor Yingling.

Green River: Caleb Lake.

Guernsey: Kayla Finkle.

Kaycee: Denise Ortega-Chavez.

Lander: Teaghan Chesmore, Shane Dawson, Josselin House, Lindsay Jones, Ani Kincaid, and Emma Winn.

Laramie: Allison Flickinger, Josie Miller, and Trey Thomsen.

Leiter: Shelby Fennema.

Lusk: Evelyn DesEnfants and Camden Rose.

Lyman: Ashlynn Condos.

Manderson: Jose Jimenez.

Mills: Alaina Duncan, Isis Gold, Addie Hicks, Danielle Jhanda, Arianna Lindquist, Deborah McGregor, Mary Oliver, Jessica Padilla, Jenifer Thompson, Erabella Virden, and Keaton Wright.

Newcastle: Jerome Lipp.

Pine Bluffs: Alexa Sanchez.

Powell: Chance Franks, Allie Gilliatt, and Jessica Niziolek.

Rawlins: Trista Palmer, Lola Philo, Shania Scheel, and Gage Shultz-Dunn.

Riverton: Taylor Crook, Chad Felton, Sealey Morton, and Elliana Sebring.

Rock Springs: Christopher Ebell, Morgan Haddock, and Jenny Largent.

Rolling Hills: Gracie Keizer.

Rozet: Tayten Krystoff.

Saratoga: Whitney Bennett.

Sheridan: Leocadia Field, Kelanie Lamb, Braden Leerssen, and Irelynn O’Connell.

Sundance: Jacquelyn Engelhaupt.

Thayne: Haile Merritt and Michael Merritt.

Thermopolis: Isabella Gerber and Nykomia Whiting.

Torrington: Klacie Groene and Daniel Magruder.

Wheatland: Randi Butler, Rebecca Crowley, Jessie Graves, and Torena Pike.

Worland: Victoria Boulom, Dash Lloyd.

Out of State

Arizona

Willcox: Kennedy Peterson.

Colorado

Denver: Evelyn Freeman and MacKenzie Jensen.

Fort Collins: Parker Davis.

Kersey: Andrea Schissler.

Pueblo: Shon West.

Wellington: Maci York.

Idaho

Bruneau: Conley Larsen.

Declo: Natalie Tracy.

Idaho Falls: Pryce Romriell.

Indiana

Montpelier: Keith Pluimer.

Iowa

Mason City: Timothy Obrien.

Paullina: Christa Mazur.

Louisiana

Farmerville: Paige Mabry.

Maryland

Gwynn Oak: Blake Neverdon.

Minnesota

Farmington: Hayley Juntunen.

Granada: Mya Mosloski.

Northfield: Ellie Fredrickson.

Montana

Billings: Carli Kalus and Haily Kalus.

Columbus: Samantha Howell.

Cut Bank: Addisyn Bengtson.

Manhattan: Jacie Burley.

New Mexico

Santa Fe: Elyssa Jessen.

North Carolina

Raeford: Hailey Lasley.

Zebulon: Tanner Pate.

North Dakota

Mandan: Trevor Elijah.

Ohio

Akron: Paul Younker.

Shelby: Kayla Evans.

South Dakota

Ardmore: Ashley Hunter.

Long Valley: Emelia Vandermay.

Martin: Laney Fanning.

New Underwood: Eastan West.

Spearfish: Kylie Wheaton.

Tennessee

Nashville: Jessica Pentecost.

Utah

Clinton: Kennedi Henley.

Eagle Mtn: Emmy Finlinson.

Fruit Heights: Jessie Murray.

Grantsville: Emily Ware.

Holladay: Selamawit Binegar.

Hyrum: Jade Harris.

Lapoint: Haedyn Murray.

Murray: Olivia Riches.

Providence: Taylor Miller.

Smithfield: Macy Sickler.

Vernal: Kyrsten Bake and Blake Holmes.

Wellsville: Brittney Egbert.

Virginia

Crockett: Emily Taylor.

International

Australia:

Darley Vic: Olivia Ogston.

Brazil:

Santa Catarina: Marina Santos.

Canada:

Brampton, Ontario: Armaan Sekhon.

Quebec City, Quebec: Justin Godbout-Garon

Caroline, Alberta, Alberta: Blain Pengelly.

Germany:

Dortmund: Linus Musielak.

Hungary:

Hort: Csenge Szomszed.

Japan:

Aichi: Toa Suzuki. Luna Ueda.

Hyogo: Yusuke Higuchi.

Kanagawa: Kouki Ikushima.

Kyoto: Riku Motomura and Iori Tanaka.

Okayama: Sein Hatamoto.

Yokohama: Yumeki Matsumoto.

New Zealand:

Auckland: Aaron Sievert.

Serbia:

Belgrade: Mina Kostic.

Spain:

Franqueses del Valles: Arantxa Concepcion Pla.

Pamplona: Saioa San Francisco Arilla.

Vilafranca del Penedes: Xenia Fabregas Velazquez.

---

Spring 2025 Dean’s Honor Roll at Casper College Announced

Casper College officials have released the names of the 392 students who made the Dean’s Honor Roll for the 2025 spring semester. The recognition is given to part-time degree-seeking students, those taking six to 11 credit hours per semester, and full-time nondegree-seeking students who earned a GPA of 3.5 or better.

Students named to Casper College’s Dean’s Honor Roll are listed below by their hometown. Wyoming students appear first, followed by out-of-state students, listed alphabetically by state and hometown.

Wyoming

Afton: Brett Bates.

Alpine: Dustin Deshazo.

Bar Nunn: Kyla Alvey, Sierra Atkinson, Christi Burke-Maves, Loretta Danley, Claire Dehony, Christine Deitchler, Dalton Jaure, Mikaeli Lacey, Nadine Manz, Keenan Morgan, Desiree Tholl, Aaron Villescas, Sheena Wajenberg, and Kelsey Yrigollen.

Basin: Kieri Vandeest.

Big Piney: Jocelyn Banks and Britany Kirkwood.

Buffalo: Sarah Mostek, Kylee Nuckolls and Iyana Mari Stewart.

Casper: Jordyn Abegglen, Juliet Achord, Christopher Acosta, Isaac Agee, Cecil Allen, Reagan Amole, Alyssa Anderson, Ashley Anderson, Steven Archer, Da-Meeka Armstrong, Elizabeth Arner, Erin Aune, Adrian Baca, Jacob Backman, Paige Bailey, Kayla Baker, Mark Ball, Gary Batchelder, Venus Bateman, Maria Beltz, Courtney Bennett, Tioga Bennett, Natalie Benson, Natalie Benson, Emily Biggs, McKayla Davis, Mike Bingle-Davis, Margaret Biskup, Shelby Bittleston, Irelyn Bott, Jase Bright, Nicole Buchholz, Nataliya Burgess, McKinley Buttars, Alison Caldwell, Cruz Cardenas, Esther Carlisle, Jalyn Carper, Dakota Casey, Micah Cash, Rikki Cast, Tara Catellier, Dylan Chafee, Chloe Chavez, Madison Chesnut, Nevaeh Christensen, Emily Chuman, Makayla Clair, Bruce Clifton, Danielle Coakley, Madison Cochran, Taylor Cole, Kailani Conway, Cassie Cook, Clinton Cook, K’LeeAnn Cook, Taylor Coomes, Journey Corra, Camryn Costello, Alexandra Coyle, Tara Crane, Eric Crouse, Kaylie Cuzick, Chelsea Dailey, Sharon Darr, Ruby Davis-Norton, Olivia Devoe, Shane Doner, Corbin Dow, Kayla Dowler, Jennifer Duran, Bridger Dyer, Brandon Edmunds, Tyler Ehrhart, Kelby Eisenman, Chloe Engberg, Denise Espinosa, Adreanna Farrer, Joshua Feraud, Denise Ficken, Anneleya Finch, Aimee Fleming, Kolton Frick, Tearah Gaines, Daryn Garber, Jenna Gauger, Mariah Geis, Laena George, Kamryn Gibson, Kobe Gibson, Michael Gibson, Parker Giese, Brooke Grayson, Liam Greene, Ashley Gross, Hannah Grube, Jasmin Guarin, Xyryll Reign Guarin, Madison Hamm, Delaney Hartl, Jessica Hattermann, Pearson Heath, Megan Hedges, Hunter Heide, Andrea Henning, Melanee Henningsen, Georgina Herrera-Machuca, Joel Hiester, Caleb Hill, Carmen Hillstead, Hudsen Hollinger, Kelsey Hooper, Thomas Horn, Kayskaye Howard, Aubry Hurst, Raymond Jackson, Addyson Jenkins, Jenna Jenkins, Morgan Jensen, Candace Jimenez, Nichole Johner, Abbigail Johnson, Shelby Johnson, Bridger Jones, Brooklynn Jones, Owen Jones, Ryanne Jones, Howard Jorns, Alexandra Kahler, Zachary Kawulok, Leslie Kelly, Brady Kennedy, Siara Kirk, Jaemie Kirkwood, Cadence Kiser, Tara Kobielusz, Brian Koerperich, Autumn Kruse, Sophie Lach, Isabelle Larsen, Jesse Lee, Emerson Levin, Emily Litzinger, Kyle Lovaas, Isabella Macarico, Tyler Mailloux, Branden Majernick, Joshua May, Talon Mayer, Brynn McCarthy, Kayla McCarty-Crawford, Rachel McEowen-Kolker, Kelli McIntire, Clayton McKie, Abigail McLean, Autum Means, Sarahi Merlin, Mark Mesrobian, Abbygail Miller, Edgar Miramontes, Ryan Moelling, Jovei Mongar, Marissa Morfin, Ryan Morgan, Addison Munari, Nicholas Muncy, John Myers, Anna Mysierowicz, Ainslee Napier, Sydnee Nathan, Luna Nelson, Mahala Nicholas, Jordan Oban, Laura-Faith Oliver, Ethen O’Neill, Esperanza Ortiz, Brody Owens, Erica Pasley, Charlie Patmore, Rebekah Patterson, Wyatt Pawlik, Samantha Pelton, Tabitha Pelton, Anja Perry, Gabriel Peters, Juvey Pettry, Madalyn Phillips, Christopher Pike, Isabella Pirela-Pina, Sahara Plumlee, Emma Pope, Rogan Potter, Roxanne Powell, Christi Powers, Christian Rascon, Chloe Reyes, Valeria Reyes, Trinity Rich, Ashton Rosburg, Katilyn Ruiz, Elsie Sale, Quincie Sale, Chase Sanchez, Marcus Sanford, Sydney Schoeber, Erin Scholtz, Ronnie Schow, Mabel Schroeder, Jacelyn Seghetti, Ryan Shaffer, Cadent Shearer, Ethan Sheridan, Kimberly Shockey, Sianna Shultz, Kathleen Skalicky, Natasha Slack, Kaycee Smelser, Ryan Smiley, Caden Smith, Logan Smith, Christopher Spicer, Raymond Spor, Isabeau Staight, Quennie Steffens, Elizabeth Stewart, Sierra Stiewig, Brooke Still, Brody Stone, Emily Strand, Seirrakay Sutton, Preston Swan, Ashley Szewczyk, Braxton Thomas, Addison Thompson, Ryleigh Thompson, Taegen Tobin, Crystal Trovillion, Kegan Utech, Alex Van Norman, Rylee VanderVoort, Tilynn Vega-Rush, Victoria Vigil, Timothy Wallace, Madyn Waring, Rhyann Warner, Kallie Warren, William Weader, Tre Weant, Aspen Wellborn, Carol Westerfield, Marissa Whitcher, DeOndra White, Sarah Wichman, Ashley Williams, Kylie Williams, Jaclyn Wolfe, Christopher Woods, Kaden Woods, Natalie Yeager, Rebecca Young, and Dunncan Zoeller.

Cheyenne: Madison Adkins, Logeen Banton, Austin Brodahl, Kelly Gillen, Aidan Guerney, Tenesha Johlke, Lorisha Martin, Delaney McDonnell, Kurt Riskey, Danyelle Syracuse, John Urbanski, Christopher Welch, and Destiny Zorrilla.

Cody: Jillian Zerkle.

Cowley: Malia Hedges.

Douglas: Kayleigh Jensen and Preston Yates.

Evansville: Lindsey Bermejo, James Collver, Cassidy Cook, Hannah Danford, Misty Fogg, Haylee Heaps, Jamie Jenkins, Samantha Ohst, Alanha Osseiran, Ashlinn Stoneking, Adena Vandeest, and Charles Walters.

Farson: Jocilyn Lapp.

Gillette: Jhezree Mir Alivia, Abigayl Arnold, Jarrod Patterson, and Brailey Taylor.

Glenrock: Brian Hail and Preston Sorensen.

Green River: Delaney Gardea and Morgan Wyant.

Hanna: Diana Myers.

Kaycee: Karcee Maya and Laci Taylor.

La Barge: Randall Nielson.

Lander: Suzanne Antoniadis.

Laramie: Gracelyn Allison, Kalli Bowman, Rachelle Burgess, Max Codallos, Zoey Codallos, Chatney Jensen, Britnie Palmer, Ellie Wakefield, and Jason Wales.

Lusk: Austynn Dugan.

Mills: Destinee Brown, Avery Cox, Dallen Griffith, Edwinjay Harvey, Katelynn Hirdning, Jennifer Madden, RaghuRam Prasad, and Kenya Stiffey.

Newcastle: Jai Lorenz.

Pinedale: Steven Sanders.

Powell: Valerie Baker, Beth Brazelton, Lucy Jane Crimm, and Averee Johnson.

Rawlins: Rayah Campbell.

Riverton: Stacie Koch and Karla Solomon.

Rock Springs: Kimberly Aullman, Andrew Melton, and Mathew Register.

Rolling Hills: Brody Cathcart and Laramie Coker.

Sheridan: Julia Conrad, Marguerite Hubert, Mark Kopman, Aspen Malkuch, Shae Milne, David Parker, Tasia Schultz, and Saydee Zimmer.

Sinclair: Steven Porter.

Wamsutter: Kristieana Holden.

Worland: Zachary Fernandez, Ashley Schriber, and Samantha Vandervort.

Wright: Jordan Hanson.

United States

Arizona

Marana: Ashley Bright.

Page: Ashleigh Epps.

Colorado

Englewood: Maria Andreeva.

Loveland: Kodie Henderson.

Georgia

Cairo: Candi Evans.

Illinois

East Alton: Autum Spink.

Michigan

Clare: Cassidy Ogg.

Mississippi

Carriere: Jeremiah King.

Missouri

Marble Hill: Jezalyn Roose.

Montana

Billings: Andrew Kalus.

Froid: Addison Elvsaas.

Nebraska

Bayard: Keelie Williamson.

Scottsbluff: Jasmine Subias, Kristina Walker.

Ohio

Shelby: Tressie Carroll.

Oregon

Saint Helens: Emily Howard.

Texas

Katy: Michael Toole.

Utah

Tooele: Eden Bertagnole.

Washington

Lake Tapps: Dayne Devine.

Spokane: Christopher Bauer.

