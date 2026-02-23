Casper College Celebrates 408 Students On The Dean’s Honor Roll
Casper College officials have released the Fall 2025 Dean’s Honor Roll recognizing the academic excellence of 408 students during the 2025 fall semester.
What does being on the Dean’s Honor Roll mean?
The recognition is given to part-time degree-seeking students taking six to 11 credit hours per semester, and full-time nondegree-seeking students who earn a GPA of 3.5 or better.
How are the honorees listed?
Students are listed by hometown, with Wyoming residents appearing first, followed by out-of-state students listed alphabetically by state and hometown.
The State of Wyoming
Afton: Sarah Price.
Banner: Mark Kopman.
Bar Nunn: Haley Brien, Christi Burke-Maves, Sarah Faust, Mercedes Kwallek, Bailey Mitchell, Abrianna Morton, Michael Nowakowski, Nicholas Osburn, Hunter Schnepper, Desiree Sheets, and Victoria Velarde.
Buffalo: Nickolas Mirabal.
Burns: Hayden Hubbard.
Casper: Jordyn Abegglen, Juliet Achord, Hazel Adams, Isaac Agee, Samara Agee, Dakaeyla Alexander, Cecil Allen, Reagan Amole, Ashley Anderson, Owen Anderson, Daphne Anthony, Ashton Armstrong, Elizabeth Arner, Paige Asmus-Cordova, Marina Ayala, Paige Bailey, Jesse Baker, Kayla Baker, Mitchell Baker, Mark Ball, Izzy Bannister, Rachel Baran, Joe Barragan, Hayden Beach, Christopher Becker, Jonathan Becker, Huldah Belay, Kayenta Bennett, Isabella Bertz, Mila Bilek, Emily Bisiar, Robin Bonner, Ryan Box, Isaiah Braxton, Kameron Buresh, Ashton Burgardt, Nataliya Burgess, Andrew Burns, Christopher Burns, Collin Butler, Crystal Carpenter, Michael Carpenter, Jalyn Carper, Greysen Cawiezell, Aspen Chambers, Danielle Champlin, Teagan Claborn, Cash Clark, Danielle Coakley, Madison Cochran, Laura Colleran, Cole Collins, Taylor Coomes, Candice Cordell, Alexandra Coyle, Kayleigh Coziahr, Keaton Crilly, Britney Crimm, Blake Crosley, Priscila Cruz, Chad Cundy, Jaycee Curtis, Alexander Cypher, Chelsea Dailey, Daniel Davidson, Abigail Davis, Grady Davis, Avery Degel, Rayna Depaolo, Marley Dickinson, Wyatt Dockendorf, Brayden Douglas, John Dunkerley, Jennifer Duran, Bridger Dyer, Aliesia Edmunds, Brandon Edmunds, Haley Ellingson, Breckyn Fagot, Adreanna Farrer, Denise Ficken, Anneleya Finch, Teslyn Finley, Carolyn Flynn, Brynnlee Frank, Olivia Frisby, Charlize Fritsinger, Whitni Fulfer, John Funkhouser, Braxton Galles, Erin Garcia, William Geiger, Justin Genthner, Heather Genzler, Kenna Giannino, Kamryn Gibson, Keefer Golen, Megan Goodrich, Houston Gottsch, Gage Graham, Lillian Greene, Sarah Griner, Timothy Groce, Michaela Gunn, Katelynn Gustin, Erik Hackler, Riley Hall, Deylynne Halsey, Lloyd Hamre, Kaitlynn Harris, Christina Harshfield, Aurynn Harstad, Bryant Heath, Kylynn Hegge, Shelby Heidelbauer, Rosemarie Heisey, Melanee Henningsen, Chloe Henry, Lauren Henshaw, Christine Hermann, Miranda Hernandez, Andrew Hicks, Joel Hiester, Tiffany Hoff, Don Hollis, Jolissa Holm, Rose Januska, Harper Jay, Morgan Jensen, Abbigail Johnson, Baily Johnson, Aurora Jones, McKenzie Jones, Hudson Keller, Leslie Kelly, Brady Kennedy, Fionna Kerkes, Guadalupe Kerr, Kaitlyn Kessner, Ethan Kiggans, Siara Kirk, Jaemie Kirkwood, Sarah Klosterman, Tara Kobielusz, Robert Kraft, Avry Kuhnel, Jenifer Lainez, Jullisa Landeros, Brett Lane, Alice Lareau, MacKenzie Laufer, Jasmine Lee, Jamisen Leeper, Katlyn Lehman, Aiden Lien, Asa Limmer, Angelina Lloyd, Ashur Logan, Cameron Logan, Turner Logan, Jessica Lucas, Mason Maddox, Zoe Magee, Taylor Makeshine, Noble Malik, Landyn Markwardt, Hailey Martin, Braedyn McCain, Kayla McCarty-Crawford, Annabelle McClure, Abigail McIntyre, Blake McKenna, Mark Mesrobian, Emily Miller, Matthew Miller, Caitlin Minahan, Jovei Mongar, Carson Munari, Nicholas Muncy, John Myers, Anna Mysierowicz, Dawn Naugle, Dean Noble, Adelynn O’Brien, Talia O’Brien, Delaney Oden, Rowan Olson, Kyle O’Meara, Talynn Paterson, Camilla Patterson, Rebekah Patterson, John Peterson, Juvey Pettry, Chantel Pfiefer, Steven Porter, Henry Powell, Sairie Price, Shannon Price, Shayde Punteney, Cecilia Putnam, Sierra Quinn, Caitlin Rancourt, Russie Randall, Lexa Randolph, Mary Reilly, Jeremy Rich, Colton Rieker, Summer Robberson, Joshua Robles, Addyson Rodrick, Ashley Saavedra, Rachael Sabrosky, Bailey Samson, Alexa Sanchez, Chase Sanchez, Marcus Sanford, Rachel Savage, Alexandria Schaan, Jonathon Schmidt, Erin Scholtz, Faith Scholtz, Zachary Schrader, Cadent Shearer, Michelle Sherwin, Berry Shipley, Kimberly Shockey, Lara Sienkiewicz, Carly Simoneaux, Ryleigh Sisco, Anna Skimbova, Kaycee Smelser, Ardin Smith, Jazz Sparks, Raymond Spor, Dana Starken, Jacob Studer, Alexis Sulzle, Chloe Sweesy, Jessica Szymczak, Kieran Tempest, Elias Teterud, Austin Thomas, Wesley Thornton, Brandhan Tiedeman, Elizabeth Townsend, Crystal Trovillion, Benjamin Trumbull, Lyric Tunstall, Avery Urbatsch, Carter Usry, Kegan Utech, Willow Van Norman, Cameron Vanetti, Victoria Vigil, Austin Vondra, River Waldock, Denise Wales Wendinger, Kylie Wall, Timothy Wallace, Madyn Waring, Cody Warren, McKenzie Watts, William Weader, Geary Weindorff, Krew Wheeler, Marissa Whitcher, DeOndra White, Jonathan White, Eleanor Whyde-Korfanta, Renee Winger, Thaddaeus Winter, Jaclyn Wolfe, Caleb Woods, Christopher Woods, Sophea Yann, Brooklyn Yarborough, Gregory Yarbro, Danielle Yarrington, Sophia Yates, Rebecca Young, Phebe Zeller, Jorden Zellers, and Dunncan Zoeller.
Cheyenne: Logeen Banton, Lindsey Beaird, Austin Brodahl, Christine Fitzgerald, Kelly Gillen, Cydney Green, Aidan Guerney, Kelsey Hunt, Tenesha Johlke, Samuel Lundberg, Kristen Munoz, Kurt Riskey, Dallas Self, Memorie Self, Jacob Sharp, Derek Smith, and Madison Thompson.
Cowley: Cambree Miller.
Douglas: Kayleigh Jensen, Sarah Otten, Cassidy Starkey, Roni Van Osdol, and Preston Yates.
Dubois: Matthew Furman.
Evansville: Cassidy Cook, Jimmy Dominguez, Laird Larsen, Samantha Marin, Mariela Olivares Mondragon, Amanda Oliver, Skyler Schall, and Jada Timmons.
Gillette: Tristen Craggs, Aurora Heuer, Victoria Jacobson, Devynn Johnson, Shaylynn Lotter, Valina Martinez, Cheyanne Ogden, Halle Osmon, and Kylo Stinson.
Glenrock: Mary Mosier, Elizabeth Mosley, Hunter Pickett, and Preston Sorensen.
Green River: Delaney Gardea, Abbagail Harrison, Bridgette Taylor, and Morgan Wyant.
Hanna: Shyanna Gaston.
Hartville: Justin Malcom.
Lander: Suzanne Antoniadis, Emma Crane, and Anja Harms.
Laramie: Madelyn Beck, Dylan Konija, and Irene Sottile.
Lovell: Tommie Zarate.
Lyman: Kevin Rickert.
Meeteetse: Lewis Hesselbacher.
Midwest: Ryann Palmer and Taelynn Salway.
Mills: Megan Beckfield, Katelynn Hirdning, Grace Muncy, Richard Smith, and Katalin Solis.
Pinedale: Viliami Dexter and Hannah Stone.
Powell: Rylynn Valdez.
Riverton: Shannon Cabanaw and Taylor Crook.
Saratoga: Heather Memmott.
Sheridan: Breanna Becking, Lane Eisenman, Jase Kysar, and Steven Shannon.
Sinclair: Savannah Morrow.
Thermopolis: Audrey Hensley and Alexandra Stedman.
Torrington: Cameron Atwood.
Wheatland: Brianna Barrett-Corbin and Copelin Vineyard.
Worland: Emerie Carver, Dash Lloyd, and Savanna Smart.
Wright: Jillian Zerkle.
The United States
Alabama — Phenix City: Timothy Groves.
California — Edwards: Sara Kee.
Colorado — Larkspur: Maggi Odonnell. Parker: Madison Lewis and Dillon Oakes. Rangely: Jacie Stroud.
Georgia — Griffin: Sheena Hennig. Hawkinsville: Terra Hulst.
Illinois — East Alton: Autum Spink.
Montana — Terry: Alyza Hartley.
Nebraska — Bayard: Keelie Williamson. Mitchell: Britney Krick.
Ohio — Shelby: Kayla Evans.
Oklahoma — Mustang: Colby Baker.
South Carolina — Beaufort: Emery Bemis. Islandton: Michael Lacey.
South Dakota — Rapid City: Clarissa Stinson and Cadence Thurlow-Herb.
Texas — Silverton: Kayla Pevytoe.
Utah — Brigham City: David Sanders. Lake Point: Eden Bertagnole. West Valley City: Stephanie Gonda.
Virginia — Richmond: Tonee Perry.