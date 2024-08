Casper College announces honor roll students for the spring 2024 semester

CASPER, Wyo. — Casper College has announced the students who made the President’s and Dean’s honor rolls at the end of the Spring 2024 semester. The list below includes students from hometowns in Wyoming. The full President’s and Dean’s lists are linked here.

CC Spring 2024 President’s Honor Roll

450 students made the President’s Honor Roll for the 2024 spring semester. To qualify, a student must take at least 12 credit hours and receive a GPA of 3.5 or better.

Alcova: Joshua Adrianos

Bar Nunn: Kyla Alvey, Sierra Atkinson, Cassity Bracken, Haylee Howsden, Keenan Morgan, Ali-rae Ross, Levi Shupick, Taylee Siemens, Jacob Waterman

Boulder: Ethan Jensen

Casper: Vincent Acquistapace, Anna Agee, Mathew Ahrndt, Cameron Allender, Kelsey Anderson, Zachary Archuleta, Leila Arias, Madison Attaway, Hannah Baldwin, Jodee Bayert, Rylee Bernat, Jayce Berry, Aliesia Berryman, Emily Birkle, Shanell Bohnet, Makayla Bounds, Chris Bowers, Danica Boyce, Alexandria Bright, Justin Bruntmyer, Josephine Buffa, Wyatt Buhler, Theodore Bumgardner, Wayne Burke, Christopher Burns, Brandi Byrnes, Allyson Cardine, Ella Cassity, Sarah Chong, Portia Clarke, MaKena Clemens, Jacqueline Cochran, Angelena Coleman, Madison Cordova, Keilin Coronado, Allie Costello, Maddisson Cozzens, Cassandra Crossen, Hailey Crow, Sena Curry, Krysten Cutler, Toni Cutter, Dustin Davis, Hunter Davis, Paighten Dedic, Avery Delaney, Tana Downs, Kyle Druse, Tracy Duffield, Emily Dundas, John Dunkerley, William Eastin, Abigail Ehrlich, Jacob Emmert, Owen Engebretson, Trey Evans, Helen Fader, Jenna Farley, Kamila Fehringer, Joshua Feraud, Denise Ficken, Teslyn Finley, Emily Forsell, Ollie Fredrickson, Kaidyn Frick, Hayden Fry, Aisa Garcia, Tanner Garriott, Aragon Garro, Brooklyn Gebhardt, Mariah Geis, Britany Gerhart, Sienna Gomez, Amanda Good, Christen Greear, Ethan Green, Caleigh Grundhoffer, Michaela Gunn, Edward Hageman, Callisto Hager-Leaf, Marie Haines, Jonathan Haller, Olivia Hammell, Colby Harlin, Kimberly Hartsoch, Brady Heide, Kodie Henderson, Rachael Higgins, Jesse Hodges, Grant Hoffard, Renee Hoffard, Hayden Hollinger, Grace Holloway, Emma Holmberg, Makayla Holzhausen, Nolan Hornecker, Kayskaye Howard, Matthew Huneycutt, Andrew Hurlbut, John Mark Hutchins, Raya Januska, Lyndi Jensen, Abbigail Johnson, Lane Johnson, Bridger Jones, Fafane Jones, Ryanne Jones, Samuel Jones, Carli Kalus, Madisyn Keith, Hannah Kerkes, Jeremiah King, Kirsten King, Kaily Koch, Brian Koerperich, Emma Krueger, Caleb Lake, James Lancaster, Jesse Lee, Sky Lefforge, Maddison Linam, Jesse Lindamood, Valerie Liska, Elena Lore, Tiffany Mabey, Aden MacDonald, Grace MacPherson, Marek Madariaga, Morgan Mahlum, Keri Martin, Ava Martinez, Dylan Mazzanti, Jess McIntyre, Frederick Mellema, Rebecca Mellendorf, Cassie Mesecher, Veronica Mojica, Hannan Momin, Aaron Morgan, Seth Morgan, Jovany Munoz, Ashley Neal, Ozzy Ness, Katarina Nicely, Colter Nichols, Ericka Nirider, Susan Noah, J William Norberg, Katie Nowicki, Taydin Nygaard, Alethea Oiterong, Rowan Olson, Makayla Olson, McKenzie Olson, Avy Overstreet, Roman Overstreet, Mariah Parks, Kailie Pedersen, Deshawn Pederson, Raine Pickinpaugh, Shannon Pinkerton, Natalie Plumlee, Cody Reed, Joel Reiner, Race Rittenour, Dayna Robertson, Josiah Robles, Stephanie Rogers, Hudson Santistevan, Gabriella Sasser, TyRea Schaan, Anthony Schell, James Schirlinger, Michael Schreffler, Carrie Schubert, Emily Scott, Lindsey Scott, Jacob Sears, Madeleine Siebert, Joshua Sieving, Tomie Simms, Dakota Sipp, Kacela Skiles, Desirae Smith, Kaden Smith, Madysen Smith, Jaxon Snarr, Czarina Spence, Conner Stafford, Vivian Steiner, Martina Stowe, Catherine Swanson, Dezirea Tatro, Hannah Taulealea, Hannah Taylor, Ryan Taylor, Jaden Thomas, Jonathan Togstad, Joseph Torres, Lauren Tyson, Cameron Vanetti, Kenia Varela, Maxwell Von Gunten, Curtis Walker, Lyric Wall, Pyper Wall, Timothy Wallace, Matthew Walter, Treydon Ward, Kolton Washut, Michael Watts, Crystal Weber, Caroline Weiss, Christine West, Bailey Whittle, Hailie Wilhelm, Sierra Wilkes-Judkins, Paige Wilson, Brendolyn Wistisen, Aubreanna Wolfe, Jayden Wright, Natalie Yeager, Sandra Yoder

Cody: Matthew Nelson

Evansville: Rachel Adamson, Isabella Garro, Kaydence Geist, Carter McLean, Kambrya Montoya, Jonathan Nachbar, Chris Pickering, Trinity Williams

Fort Washakie: Angela Astorga

Glenrock: Austin Duran, Leone Scott, Isabella Taylor, Ann-Marie Young

La Barge: Owen Nielson

Leiter: Shelby Fennema

Mills: Ashley Callender, Alaina Duncan, Isis Gold, Dominic Gray, Jenny Jensen, Danielle Jhanda, Arianna Lindquist, Jessica Padilla, Sophia Pardo, RaghuRam Prasad, Cactus Tallman

Pinedale: Addison Bing, Sara Kunard, Tatum Kunard, Haylen Sandner

Rawlins: Eian Kenneth Eco

Sheridan: Ashley Billings, Julia Conrad, Braden Leerssen, Talon Luckie, Stella Wade

Thermopolis: Isabella Gerber, Chloe Mascorro

Wright: Abby Smith

Spring 2024 Dean’s Honor Roll

421 students made the Dean’s Honor Roll for the 2024 spring semester. The recognition is for part-time degree-seeking students taking six to 11 credit hours per semester, and nondegree-seeking full-time students taking a minimum of 12 credit hours.

To qualify for the award, a student must have a semester GPA of 3.5 or better. To qualify, a student must take at least 12 credit hours and receive a GPA of 3.5 or better.

Afton: Brett Bates

Bar Nunn: Kayleigh Deschenes, Joyce Pearson, Yareli Romero, Michael Schoolcraft, Emma Schwarzrock, Ansley Smoll, Riana Tidwell

Casper: Tatiana Ahumuza, Madalyn Amole, Andrew Anderson, Daphne Anthony, Todd Anthony, Austin Armacost, Diego Avila, Annabelle Bachler, Jacob Backman, Jessie Baker, Libby Baker, Brandy Ball, Carlos Barnes, Shelby Barnes, Braden Barr, Colin Barrett, Hunter Barten, Hayden Beach, Kallie Beckman, Maria Beltz, Courtney Bennett, Sarah Bhutto, Emily Biggs, Mike Bingle-Davis, Shelby Bittleston, Erma Bohart, Aaron Bowen, Chloe Brimmer, Marissa Brimmer, Jacob Brown, Payton Brown, Rosslyn Brownell, Taylor Bryant, Nicole Buchholz, Lea Burd, Garrett Burkett, Andrew Burns, Brooklyn Busskohl, Krista Carstensen, Lisette Carty, Cooper Castle, Tara Catellier, Danielle Champlin, Kyle Christensen, Camillia Cockrell, Sabrina Condelario, James Cooler, Willow Coomes, Lucas Cooper, Candice Cordell, Journey Corra, Linda Cox, Brandon Crane, Kendall Creager, Blake Crosley, Cheyenne Crouch, Eric Crouse, Abigail Davis, Shaylinn Davis, Nevaeh Day, Avery Degel, Savannah Dela Vega, Cassidy DeLozier, Evan Depaolo, Haley Dibble, Abigail Disburg, Ryann Dollar, Deakin Dombier, Lucie Draeger, Jennifer Duran, Bridger Dyer, Hunter Dyer, Grace Echols, Brandon Edmunds, Omiah Edwards, Camren Ehrlich, Theresa Enders, Chloe Engberg, Zacharie Engberg, Layna Eskew, Sage Eversull, Nadine Francisco, Sarah Franke, Jenna Gauger, Grace Gazda, Lisa Gentile, Melissa Ghaffari, Haley Gibson, Michael Gibson, Makaylah Gier, Kaylee Glanz, Jasmine Gonsalves, Thomas Gorman, Riley Graham, Jayme Grange, Derek Green, Liam Greene, Madison Griffin, Patrick Griffiths, Rylee Guenther, Ellen Guidry, Madison Hamm, Amber Harris, Kaitlynn Harris, Lydia Harris, Reese Hart, Delaney Hartl, Kaden Havens, Katherine Hede, Megan Hedges, Sierra Heide, Krista Helm, Andrea Henning, Melanee Henningsen, Miranda Hernandez, Jamie Hett, Carmen Hillstead, Kelsey Hooper, Kyrah Hoppa, Sidney Hurlbut, Aubry Hurst, Kaleb Huxtable, Matthew Huynh, Christopher Isennock, Courtney Iverson, Morgan Jackson, Terren Jacobsen, Morgan Jensen, Paola Jimenez, Howard Jorns, Katherine Jurek, Tiger Kelly, Emma King, Savanah King, Tara Kobielusz, Dorothy Konkler, Jonathan Krum, Shelby Kukura, Rebecca Ladwig, Leslie Larsen, Emerson Levin, Patrisha Lien, Emily Linaman, Emily Litzinger, Hannah Lockwood, Tage Longhurst, Ashlynn MacPherson, Branden Majernick, Victor Markos, Diego Martinez, Rita Mata, Karah McBeath, Jean McBride, Finn McCoul, Danae McFall, Denise Mercado, Mark Mesrobian Sophia Meyers, Ryan Moelling, Logan Moller, Quinci Mooren, Isabelle Muldowney, Addison Munari, Aidan Murphy Amie Murphy, Ashton Nash, Nicholaus Nations, David Neal, Delaini Neibauer, Luna Nelson, Nataliya Nikitina, Taylor Nokes, Jordan Oban, Kylie OBrien, Timothy Obrien, Sydney Oliver, Kaden Orr, Matthew Orszulak, Tavia Ossa, Zuri Oster, Kinzie Ouimette, Tristan Palmer, Emmalee Pearson, Lucas Pearson, McKennah Percy, Fatima Perin, Chantel Pfiefer, Devan Phipps, Amber Pierce, Daniel Pieri Jr, Cecillia Putnam, Preston Quinn, Sierra Quinn, Angel Race, Paige Ramage, Christian Rascon, Nathan Redding, Caleb Reekers, Chloe Reyes, Joshua Richards, Charlee Rideout, Jason Robberson, Elise Robles, Sophia Rose, Danielle Row, H Ruckle, Ashley Saavedra, Alexa Sanchez, Suzanne Sanford, Olivia Sausedo, Amanda Saylors, Jonathan Schlager, Luke Schmidt, Sarah Scoggin, Jacelyn Seghetti, Julie Seidel, Shari Shaw, Berry Shipley, Elisabeth Shipley McKenna Shipper, Brittany Silva, Shane Singleton, Braydin, Sisco, Ryan Smiley, Caden Smith, Giovanny Solis Rodriguez, Ryan Sorensen, Isabeau Staight, Dana Starken, Tanesia Sternhagen, Elizabeth Stewart, Sierra Stiewig, Brooke Still, Shanon Stockwell, Dayton Stone, Ashlinn Stoneking, Courtney Street, Shelby Stricklin Makenzie Stroh, Allyson Sydow, Hunter Tanner, Syerra Tatro, Grant Taylor, Maggie Teague, Kristen Tennyson, Sophia True, Lily Turjillo, Andrew Underwood, Sydney Van Houten, Brittany Vaughn, Brandon Vega, Tilynn Vega-Rush, Kamryn Walker, NJ Wallace, Bailey Watson, William Weader, Ellie Weibel, Seth Wheeler, Haylie Williams, Madison Williams, Raegan Williams, Eliza Wilson, Isabelle Wilson, Christopher Woods, Jaden Yeager, Kaylee Youmans, Rebecca Young, Stella Zhang

Cowley: Malia Hedges

Evansville: Diana Amaro Bahena, Jessica Bartolic, Lindsey Bermejo, Maykailia Bock, Parker Dobson, Caitlyn Fall, Jonica Fields, Misty Fogg, Vanesia Friend, Leslie Gonzalez, Jamie Jenkins, Makenzie Johnson, Bodie Larsen, Justin Melin, Rachael Payne, Morgan Porter, Lacey Wise, Izabelle Zimmerman, Jen

Johnathan Bean, Brooke Moore, Briana Mosley, Virginia Moter, Keely Ottersbach Green River: Evin Hansen, Dewayne Nash

Shyanna Gaston Hudson: Suzanne Antoniadis

Kyla Pollard Lander: Kolbie Erickson

Dally Wilkins Lovell: Trace Murphey

Sierra Farquhar-Baltazar, Dallen Griffith, Addie Hicks, John Long, Jennifer Madden, Candice Pereda, Haeley Pietrzak, Christi Powers, Olivia Singer Moorcroft: Shaunte Charlson

Dylan Clifford, Steven Sanders Powell: Katherine Jones

Mickie Otto Riverton: Shayla Wiggins

Laramie Coker, Breanna Martin Sheridan: Joseph Austin, Ian Hagerott, Story Martin, David Parker, Benjamin Wetzel

Austin Barral, Clayton McKie, Justin Phipps Wheatland: Andrew Barrett-Corbin and Torena Pike

Odalys Osorio-Alcala, Morgan Wagner Wright: Denton Decoteau