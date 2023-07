2023 Spring President’s Honor Rollat Casper College Announced

College officials have released the names of the 470 students who made the President’s Honor Roll at Casper College for the 2023 spring semester. To qualify, a student must take at least 12 credit hours and receive a GPA of 3.5 or better.

Students named to Casper College’s President’s Honor Roll, ordered according to their hometowns, follow. Wyoming students are listed first, followed by students with out-of-state hometowns listed alphabetically by state, then hometown. Finally, international students are listed by home country and hometown.

Wyoming

Alcova: Joshua Adrianos.

Baggs: Kelsey Arnell.

Bar Nunn: Keenan Morgan, Desiree Sheets, Victoria Triplett, John Watts, and Wendy Womack.

Big Piney: Mason Schell.

Buffalo: Kale Benton, McKinley Kessler, Kylee Nuckolls, Calvin Rule, and Olivia Zink.

Casper: Mathew Ahrndt, Logann Alvar, Koren Anderson, Forristt Andress, Kaysia Armijo, Madison Attaway, Adrian Baca, Cadance Barnes, Quenten Barney, Braden Barr, Kyla Barrett, Gary Batchelder, Allea Baughan, Matthew Beavers, Karina Beltran, Natalie Benson, Teagan Bentley, Nolan Berg, Dennis Bergren, Austin Birkle, Lysander Blackbird, Joely Blom, Abby Boatman, Colter Booth, Kaytlin Booth, Julia Borrmann, Chris Bowers, Danica Boyce, Alexandria Bight, Kassidy Brooks, Braden Brost, Alexander Brown, Hailey Brown, Justin Bruntmyer, Arianne Burback, Wayne Burk, Madison Burnett, Phoenix Burt, Brandi Byrnes, Andrew Canchola, Allyson Cardine, Krista Carstensen, Jacqueline Chimbo, Brenda Claney, Portia Clarke, MaKena Clemens, Breanna Cole, Angelena Coleman, Shawn Condelario, Clinton Cook, Tyler Cooper, Journey Corra, Jessica Cowen, Adley Coyne, Joshua Crimm, Kathleen Crimm, Amina Dalil, Rebecca Davis, Paighten Dedic, Avery Delaney, Jalene Detillion, Miranda Dickinson, Abigail Disburg, Tana Downs, Nathan Drahn, Tracy Duffield, Hunter Dyer, Destiny Edwards, Jackson Elliott, Jacob Emmert, Landri Engelke, Jenna Farley, Kaitlin Flower, Charisma Gallagher, Isaac Garcia, Tanner Garriott, Mariah Geis, Emily Ghaffari, Haley Gibson, Haley Graham, Riley Graham, Christen Greear, Lucas Greene, Garrett Grochowski, Valentin Guillen, Angelina Hansen, Britnee Hansen, Caroline Hansen, Amber Harris, Bronwyn Harstad, Kimberly Hartsoch, Kaden Hatfield, Matthew Hays, Ty Hebbert, Sierra Heide, Lauren Heili, Emma Henry, Breanna Henze, Garth Hickey, Andrew Hill, Renee Hoffard, Sidney Hurlbut, Dominic Jahr, Rayna Januska, Lyndi Jensen, Rachel Johnson, Moriah Jones, Howard Jorns, Elizabeth Kalus, David Kelly, Kristopher Kernahan, Angela Kerr, Nelson Kerr, Joel Kirchner, Kylie Klewinski, Jordan Kline, Jennifer Knifer, Kaily Koch, Braden Kozola, Caleb Kudlak, Josiah Kull, Mikaeli Lacey, John Larson, Sky Lefforge, Elizabeth Lewallen, Caleb Lindsay, Stephany Lopez, Aden MacDonald, Jared Martin, Tony Martin, Ava Martinez, Rita Mata, James May, Christa Mazur, Megan McNeil, Emily McOmie, Rachel Merchant, Arie Michelena, Dyllan Mickelson, Taeron Miller, Veronica Mojica, Joshua Monhollen, Parker Mooren, Ashton Nash, Ashley Neal, Katarina Nicely, Colter Nichols, Ravyn Noecker, Timothy Obrien, Noah Oliver, Madison Olson, McKenzie Olson, Matthew Orszulak, Avy Overstreet, Roman Overstreet, Szabre Parker, Kristie Parkhill, Mariah Parks, Preston Parks, Erica Pasley, Jaci Patchen, McKayla Davis, Mercedes Pearson, Lane Pedersen, Amber Pierce, Natalie Plumlee, Kara Plummer, Dawson Poste, Kirsten Prosenick, Kalina Proudfoot, Cari Pruismann, Hunter Przybylowicz, Justin Quan, Brittney Racki, Sylvester Reece, Briley Reichenbach, Angel Reyes, Kellie Reynolds, Tabitha Rhoades, Dayna Robertson, Elise Robles, Josiah Robles, Ethan Romango, Noelle Romer, Cassandra Rook, H Ruckle, Macy Sale, Suzanne Sanford, Samuel Sapp, Sydney Schadegg, Anthony Schell, Natalie Schults, Jake Sears, Dakota Shaw, Conner Shipper, McKenna Shipper, Tomie Simms, Kacela Skiles, Melonie Skovgard, Desirae Smith, Jaxon Snarr, Samuel Snyder, Giovanny Solis-Rodriguez, Cole Sorenson, Destinee Spurlin, Conner Stafford, Abigail Stiefvater, Anthony Sturt, Jasper Sullivan, Adrianna Sutton, Natasha Suwisanto, Kyler Syverson, Hannah Taylor, Ryan Taylor, Mary Teague, Jesse Thornton, Jessica Treto, Ethan Trubey, Benjamin Trumbull, Hannah Trumbull, Noah Ujvary, Raesha Vanderhoef, Britten VanGorder, Kenia Varela, Alexandra Vasquez, Remington Wagner, Lyric Wall, Matthew Walter, Ellie Weibel, Bethany Wheeler, Michael Whetter, Catelyn White, Robbie White, Alona Wilkerson, Garrett Williams, Kelly Wills, Paige Wilson, Dillon Witcher, Aubreanna Wolfe, Ian Wolz, Jayden Wright, and Sage Wright.

Cheyenne: Sienna Gomez, Logan Mohr, Kaedence Perron, Alexander Ruiz Torrez, Allison Stacey, Cameron Sutton, and Kambrie White.

Cody: Jessica Niziolek.

Douglas: Aspen Edwards, Monica Henrie, Joslin Igo, Cash Lovitt, Rylee May, Ethan Redfern, Hunter Stetter, Cordell Viergets, and Karissa Walsh.

Encampment: Dalton Peterson.

Etna: Robert Choma.

Evansville: Paige Asmus, Sara Beer, Lindsey Bermejo, Kaleb Borud, David Collins, Hannah Danford, Aragon Garro, Damin Grussendorf, Yolanda Isaldo, Devin Jaques, Jonathan Marsh, and David Payne.

Farson: Carson Jones, Colby Jones, and Cree Jones.

Fort Bridger: Kassadee Lym.

Fort Laramie: Kayla Ransom.

Gillette: Nathan Appledorn, Olivia Clyde, Tyzer Isenberger, Amber Lock, Benjamin Manning, Kelly Vandamme, and Cole Wallem.

Glendo: Kloe Huseas and Nolan Smialek.

Glenrock: Andrew Albrandt, Jacob Grayson, Kayleen Harris, Brooke Moore, Peyton Shadrick, Emma Sigvartsen-Wieser, Charles Whalen, and Adelaide Williams.

Green River: Jacquelyn Vaquera.

Greybull: Abigail Keisel.

Hulett: Dalton Butler.

Jackson: Thomas Basore.

Kaycee: Justin Bradshaw and Jade Maya.

La Barge: Paige Nielson.

Lander: Kyleigh Balderston, Nakiya Beddoes, Emma Goetz, Carlito Gonzales, Madison Korell, and Emma McIntyre.

Laramie: Marissa Hessell, Talon Luckie, Henry Miller, and Laura Smith.

Lingle: Dally Wilkins.

Lovell: Alyssa Rael.

Lusk: Julie Bukowski.

Lyman: Ryker Tysver.

Manderson: Oscar Martinez.

Midwest: Samantha McMurray.

Mills: Leayah Argueta, Kayla Baker, Theodore Bumgardner, Kerry Carr, Michael Downing, Kristen Feeback, Samantha Linde, Tessa Milne, and Jeccika Ruebelmann.

Newcastle: Hailey Wehri.

Pavillion: Tierra Price.

Pinedale: Megan Anspach, Rylee Helm, and Tatum Kunard.

Powell: Aryn Downs, Averee Johnson, and Hawkin Sweeney.

Ralston: Madison Harvey.

Ranchester: Katie Balthazor.

Rawlins: Madelynn Kulmus, Zoe Law, Kassidy Morales, and James Weber.

Riverton: Christopher Houser Veach, Eun Seon Kim, Abigail Larsen, Abrielle Santee, Brandon Veach, and Shayla Wiggins.

Rock Springs: Thomas Hafner.

Rolling Hills: Hart Dority.

Saratoga: Heather Wallace.

Sheridan: Vincent Spradling and Alyie Williamson.

Sinclair: Savannah Morrow.

Thayne: Mia Hutchinson.

Thermopolis: Rebekah Johnson, Daniel Leonhardt, and Mya McKie.

Upton: Auloria Miller.

Veteran: Bodie Herring.

Wheatland: Zachary Smith.

Worland: Jacob Barrett, Katie Baumstarck, Kylie Black, Koby Busch, Marshall Channel, Jade Hefenieder, Payton Julson, Odalys Osorio-Alcala, Dawson Rogers, Gabriel Scheuerman, Sophia Scheuerman, Regan Schmeltzer, and Cole Venable.

Wyarno: Cian Ahern.

Out of state

California

La Mesa: Karen Huls.

Northridge: Jason Broswell.

Colorado

Denver: Adora Bradley.

Fowler: Kaley Pieper.

Hudson: Evan Sluder.

Hugo: Olivia Lay.

Johnstown: Taylor Mills.

Kersey: Roan Weil.

Montrose: Shelby Ortega.

Penrose: Laramie Burrill.

Pine: Kaylee Hock.

Florida

Milton: Lindsey Jacobson.

Hawaii

Kapolei: Heaven-Lee Fox.

Kekaha: Raelee Samio.

Iowa

Sioux City: Patricia Reynolds.

Idaho

Lewiston: Taylor Hunt.

Illinois

Cowden: Haley Bartels.

Kentucky

Georgetown: Jakarri Avery.

Maryland

Pasadena: Gabby Kavaliauskas.

Minnesota

Farmington: Hayley Juntunen.

Stillwater: Jaeden McFarland.

Montana

Harlowton: Jason Todhunter.

Miles City: Clay Helm and McKinsey Jerrel.

Shawmut: Mesa Butler.

Toston: Wade Leachman.

Townsend: Kadyn Braaten.

Nebraska

Chadron: Jacie Coupens.

Crawford: Tylea Underwood.

Gering: Megan Allen.

Hyannis: Kaylee Davis.

Mitchell: Bernadette Pieper.

Morrill: Isaiah Waite and Jessica Wilkinson.

Valentine: Hayes Hammond.

Wood Lake: Tagg Buechle.

New Hampshire

Candia: Lila Asselin.

New Mexico

Fort Sumner: William Schade.

Nevada

Las Vegas: Kadyn Hydar.

Reno: Hailey Lattin.

North Carolina

Midway Park: Karen Medrano Mora.

North Dakota

Beulah: Jacob Klaudt.

Grassy Butte: Karsen Kling.

Pennsylvania

Hershey: Lucas Reid.

South Dakota

Dupree: Sidni Ferguson.

Elk Point: Megan Mickelson.

Hermosa: Jayden Carrier.

Hill City: Anastasia Zettl.

Redig: Abby Fox.

Spearfish: Michael Anderson and Lucas Brist.

Tennessee

Crossville: Coleman Lehoullier.

Oak Ridge: Justin Barry.

Texas

Big Spring: Nestor Dyachok.

New Waverly: James Marsh.

Utah

Bountiful: Emily Kessler.

Pleasant View: Grace Conner.

Provo: Celeste Flake.

Saratoga Springs: Alexander Glover.

South Jordan: Alexis Jennings.

Washington

Asotin: Lacee Sanford.

International

Australia

Buderim: Lewis Gordon.

Austria

Vienna: Flora Goed.

Belgium

Brussels: Jules Foll.

Brazil

Sao Paolo: Milena Quaresma Franzini.

Canada

Caroline, Alberta: Blain Pengelly.

Nanton, Alberta: Carter Sandberg.

Toronto, Ontario: Jayden Chudeu.

Quebec, Quebec: Hubert Deragon.

Hazlet, Saskatchewan: Georgia Pawlitza.

Chili

Concepcion: Martin Fernandez Lopez.

France

Paris: Louis Simon.

Germany

Pinneberg: Mads Huegel.

Japan

Tokyo: Yuto Hatayama.

Poland

Nowy Sacz: Paulina Dziedzic.

Warsaw: Amelia Piekut.

Serbia

Belgrade: Katarina Vulic.

Spain

Matadepera, Barcelona: Mariona Cos-Morales.

Pego, Alicante: Sandra Frau Garcia.

Tarragona: Irene Fernandez de Caleya Miquel.

Sweden

Stockholm: Celina Arnlund.

Central Wyoming Fair and Rodeo; livestock exhibits