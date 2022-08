Superintendent of Public Instruction

Megan Degenfelder: 10,010 -52.75%

Brian Schroeder: 5,314 - 28.00%

Jennifer Zerba: 1,844 - 9.72%

Thomas Kelly: 1,291 - 6.80%

Robert J. White III: 443 - 2.33%

These are according to unofficial results from the Natrona County Elections Page.

Primary Day, Aug. 16, 2022, Natrona County Fairgrounds