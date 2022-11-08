Election Results – Constitutional Amendment B
Against Constitutional Amendment B: 12,915 - 58.42%
Vote for Constitutional Amendment B : 9,191, 41.58%
Total Votes Cast : 22,397, 100%
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CONSTITUTIONAL AMENDMENT B
CURRENTLY, THE WYOMING
CONSTITUTION REQUIRES
WYOMING SUPREME COURT
JUSTICES AND DISTRICT COURT
JUDGES TO RETIRE UPON
REACHING THE AGE OF SEVENTY
(70). THIS AMENDMENT INCREASES
THE MANDATORY RETIREMENT
AGE OF SUPREME COURT
JUSTICES AND DISTRICT COURT
JUDGES FROM AGE SEVENTY (70)
TO AGE SEVENTY-FIVE (75).
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