Election Results &#8211; Constitutional Amendment B

Election Results – Constitutional Amendment B

Wyoming Supreme Court, Facebook

Against Constitutional Amendment B: 12,915 - 58.42%

Vote for Constitutional Amendment B : 9,191, 41.58%

Total Votes Cast : 22,397, 100%

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CONSTITUTIONAL AMENDMENT B
CURRENTLY, THE WYOMING
CONSTITUTION REQUIRES
WYOMING SUPREME COURT
JUSTICES AND DISTRICT COURT
JUDGES TO RETIRE UPON
REACHING THE AGE OF SEVENTY
(70). THIS AMENDMENT INCREASES
THE MANDATORY RETIREMENT
AGE OF SUPREME COURT
JUSTICES AND DISTRICT COURT
JUDGES FROM AGE SEVENTY (70)
TO AGE SEVENTY-FIVE (75).

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Radius Church Polling Place 2022

Voting at Industrial Building, Natrona County Fairgrounds

Filed Under: 2022 election, 2022 general election, constitutional amendment b, mandatory retirement age of judges, Wyoming Supreme Court
Categories: Casper News, News

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